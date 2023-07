El popular juego de móviles Android y iOS, Pokémon GO, ha anunciado las fechas de uno de los eventos más esperados del año: Festival de Pokémon GO de 2023. También develó todos los encuentros salvajes y el contenido que llegará en los diferentes países seleccionados.

“¡Os espera un momento mágico en Pokémon GO! Durante el evento Jardín encantado, algunos de los Pokémon de tipo Planta y tipo Hada que aparecerán en el Festival de Pokémon GO 2023: Osaka y el Festival de Pokémon GO 2023: Londres empezarán a aparecer por todo el mundo para disfrutar con todos vosotros. Además, por primera vez en Pokémon GO y con un poco de suerte, ¡os podréis encontrar con un Petilil variocolor por todo el mundo!”, detalla la empresa desarrolladora.

Encuentros salvajes

Bulbasaur

Jigglypuff

Oddish

Hoppip

Seedot

Cacnea

Petilil

Ferroseed

Spritzee

Swirlix

Dedenne

Petilil debutará en su versión variocolor en esta edición del festival. Además, se anunció un cambio en las eclosiones de los huevos de 2km. Aparecerán criaturas tipo planta e inclusive, si tienes suerte, aparecerá una Larvesta.

Huevos de 2km

Budew

Cherubi

Sewaddle

Petilil

Bounsweet

El evento se extenderá desde el 5 al 8 de agosto hasta las 8 de la noche (hora local). Cada uno de los días del festival aparecerán diferentes criaturas de forma salvaje en los parques seleccionados por la empresa desarrolladora.

5 de agosto

Petilil

6 de agosto

Cacnea

7 de agosto

Oddish

8 de agosto

Seedot

Bonus del evento

Media distancia necesaria para conseguir corazones de tu Pokémon compañero

Más oportunidad de ganar Caramelos ++ al caminar con tu Pokémon compañero

Un 50 % más de Caramelos por eclosionar Huevos

Un 50 % más de Polvo Estelar por eclosionar Huevos

Encuentros de la investigación de campo

Tangela

Roselia

Petilil

Foongus

Investigación temporal

¡También podréis disfrutar de una Investigación temporal gratis! En esta Investigación temporal deberéis centraros en realizar tareas de exploración e incubación de Huevos.

Recordad que la Investigación temporal tiene fecha de vencimiento. Las tareas de la Investigación temporal y sus recompensas desaparecerán el martes, 8 de agosto de 2023 a las 20:00 (hora local).

