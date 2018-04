Desde siempre, Pokémon ha impulsado historias conmovedoras a lo largo de todos sus juegos, series animadas y más. No es sorprendente que ahora, una nueva historia se levante sobre todas, esta vez protagonizada por Pokémon GO.

El medio ABCNews, ha compartido una noticia impresionante: Allison Hines, una jugadora de Pokémon GO , estaba caminando por el Kenney Shields Park, atrapando Pokémon como siempre lo hacía con su celular.

Un anciano que caminaba por ahí llamó su atención, ya que parecía perdido. Para su sorpresa, efectivamente lo estaba, pero que padecía demencia y no se acordaba como había llegado hasta allí, porque ni siquiera estaba en el mismo estado de su hogar.



Pokémon GO y la conmovedora historia del anciano (Foto: ABCNews)

Resulta que el anciano era buscado por sus dos hijas, Tammy Richardson y Tonya Geringer, habían reportado su desaparición 24 horas antes, luego de esperar el tiempo reglamentario, por lo que el ex-combatiente de la marina habría estado desaparecido por muchos días.

“Estoy muy agradecida con Pokémon GO. " comentó Hines al medio de prensa. "Por dios… lo que me encantó de esto es que cuando lo juego me extrae de la comunidad. Era un juego social. Hoy, salvó la vida de un hombre”.