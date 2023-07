Pokémon GO cada año termina entre las aplicaciones móviles que más dinero han recaudado en el año. Esto se debe a que cuenta con una comunidad de jugadores muy activa y se deja unos cuántos dólares en micropagos online para obtener diferentes elementos cosméticos. Además, pueden pagar el Pase de Incursión para obtener mucho más contenido.

Para evitar estos pagos, los gamers se suman a los diferentes eventos, como el Día de la Comunidad, en donde se destaca a una criatura en particular y permite conseguir experiencia extra. Pues recientemente, se habilitó la opción de conseguir Masterballs, uno de los elementos más raros del juego y ya se ha descubierto un exploit que permite duplicarlas.

Exploit para duplicar Masterballs

Con la introducción de las Masterballs en Pokémon GO, los jugadores han buscado formas de conseguir algunas extra. Tan solo han pasado días desde la inclusión de este elmento y ya se ha encontrado un eror de programación que permite duplicarlas sin utilizar programas externos.

En Reddit se comparten las instrucciones de cómo realizar el exploit. El usuario SilphRoad detalla los siguiente: “Acabo de tener un Galarian Moltres emergente en mi pantalla mientras hacía el Incienso diario. “Hice clic en Moltres y usé mi Master Ball, pero mi Pokeball Plus ya debe haberlo seleccionado. Perdí los Moltres y mi Master Ball. ¡Cuando lo lancé, recibí un error que decía que Pokémon no se encontró y ahora no está en mi almacenamiento!”.

Horas más tarde, el mismo usuario reportó que había vuelto su Masterball y su Moltres. Obtuvo el premio y mantuvo la Pokéball más poderosa del juego.

Sin embargo, hacer esto de forma intencional y repetitiva, puede ser perjudicial para tu cuenta.

“Si no cumple nuestras Pautas para jugadores, podemos emitir una advertencia, disminuir su experiencia de juego, suspender la cuenta o cancelarla permanentemente, a veces sin previo aviso. Dependiendo de la situación, estas acciones pueden aplicarse a uno, varios o todos nuestros productos y servicios, siendo posible que ya no se le permita crear una nueva cuenta de Niantic”, se lee en los terminos de uso de Pokémon GO.

