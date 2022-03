El Día de la Comunidad de Pokémon GO ya ha terminado, pero esto no quiere decir que no hay contenido durante el resto del mes. Niantic, la empresa desarrolladora, anunció que desde el 15 de marzo iniciará el Festival de los Colores 2022.

“¡Estamos encantados de anunciar un evento mundial totalmente novedoso para celebrar el Festival de los Colores! Esperamos que los Entrenadores de todo el mundo disfruten de un diverso grupo de coloridos Pokémon que irán apareciendo durante el evento”, detalla la compañía en el comunicado.

A diferencia de los safaris, este evento es mundial y se extenderá hasta las ocho de la noche del 20 de marzo (hora local). Podrás acceder a diferentes bonificaciones como la duración extendida de los cebos (tres horas) y sorpresas por sacar capturas o fotos.

A su vez, debutarán diferentes criaturas:

Oricorio Estilo Apasionado : aparecerá en Europa, Oriente Medio y África.

: aparecerá en Europa, Oriente Medio y África. Oricorio Estilo Animado : aparecerá en América.

: aparecerá en América. Oricorio Estilo Plácido : aparecerá en las islas de África, Asia, Pacífico y el Caribe.

: aparecerá en las islas de África, Asia, Pacífico y el Caribe. Oricorio Estilo Refinado: aparecerá en la región Asia-Pacífico.

Como era de esperarse, este evento contará también con un desafío basado en el color: “completad el desafío de colección para conseguir la insignia de Coleccionista Élite, así como para ganar 20 000 PX, 3000 Polvos Estelares y un encuentro con Oricorio”.

Drowzee, Horsea, Gligar, Slugma, Taillow, Trapinch, Turtwig, Croagunk, Fletchling, Oricorio Estilo Apasionado, Oricorio Estilo Animado, Oricorio Estilo Plácido y Oricorio Estilo Refinado aparecerán con mayor frecuencia durante los días indicados.

