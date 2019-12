Niantic compartió a través de su cuenta de YouTube el tráiler más emotivo de Pokémon GO. En el 2020 se habilitará ‘Buddy Adventures’, una nueva función para compartir tiempo con nuestro mejor amigo virtual.

Un pequeño vive toda su infancia con su pokémon favorito (Squirtle). Una vez que se hace grande, esta criatura cobre vida en el popular videojuego de iOS y Android.

En el 2020 se habilitará una nueva función llamada ‘Buddy Adventures’. Podrás fortalecer el vínculo que tienes con tu pokémon favorito tras traerlo al mundo real con la tecnología de realidad aumentada.

Podrás ir aumentando su nivel de lealtad bajo cuatro niveles que te otorgarán ventajas: Buen compañero, Supercompañero, Ultracompañero y Mejor compañero. Recuerda que el afecto mejorará la relación con la criatura.

“¡Prepárate para explorar el mundo con tu Pokémon Buddy! En la nueva función Buddy Adventure, tu amigo estará a tu lado en tus exploraciones Pokémon GO como nunca antes. Buddy Adventure es una experiencia única para los entrenadores y sus amigos. Conocerás el estado de ánimo de tu amigo Pokémon a medida que aumentes tu nivel de amigo jugando con él, alimentándolo y luchando y explorando. Además, intercambiar Pokémon Buddy ya no restablece el progreso para ganar Candy. Como cualquier gran Entrenador Pokémon, descubrirás que el mundo a tu alrededor se enriquecerá con Pokémon a tu lado a medida que crezcan contigo y te ayuden en tu viaje.", se lee en el mensaje de Pokémon GO.