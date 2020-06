El popular juego de móviles Pokémon GO se vio afectado por el coronavirus debido a que los gamers no pueden salir de casa para capturar a las criaturas virtuales. Pese a esto, sigue siendo uno de los títulos de móviles que más jugadores activos tiene.

Esto se debe que Niantic no dejó de añadir contenido y modificar la jugabilidad para que todos sigan disfrutando de Pokémon GO desde casa. Recientemente, se presentaron todos los detalles del evento Pokémon GO Fest 2020.

"Este año, te ofrecemos una experiencia totalmente reinventada de Pokémon GO Fest. Reserva los días: 25 y 26 de julio. El Pokémon GO Fest 2020 se celebrará íntegramente en un evento mundial de forma virtual, lo que permitirá a los Entrenadores de todo el mundo participar desde dondequiera que jueguen. También por primera vez, todos los titulares de entradas podrán asistir los dos días del evento.

Aunque echaremos de menos la tradicional reunión de fans de Pokémon GO, estaremos encantados de llevar una experiencia especial de Pokémon GO Fest directamente a la comodidad de tu casa. Pero jugar en casa no implica hacerlo solo. No solo tú podrás disfrutar de un fin de semana de bonus, encuentros con Pokémon e investigaciones especiales, también habrá increíbles formas de conectar con otros Entrenadores y disfrutar de sorpresas divertidas durante todo el verano.”, se lee en el blog oficial.

Se trata de un evento de dos días en donde los entrenadores podrán acceder a una investigación especial. A su vez, más de 75 especiales de Pokémon aparecerán en todo el mundo de forma salvaje, en las incursiones y completando las tareas de investigación.

El Pokémon GO Fest 2020 comenzará a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche (hora local).