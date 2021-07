Pokémon GO no deja de presentar nuevos eventos periódicos. La aplicación ha dado el pitazo inicial a Pokémon GO Fest 2021, una celebración que reune a miles de jugadores en diferentes ciudades como Hamburgo, San Francisco, Washington D. C., Auckland, entre otras.

El evento para todo el mundo durará desde el sábado 17 hasta el domingo 18 de julio. No es necesario pagar el pase, sino que también los gamers del free-to-play pueden acceder a algunas capturas.

¿Qué obtengo con la entrada del Pokémon GO Fest 2021?

Básicamente, la comunidad podrá acceder a la captura de diferentes criaturas en estado salvaje según la hora, algunos de ellos tendrán una vestimenta especial. Gardevoir, Flygon, Ponita de Galar, Zigzagoon de Galar son algunos de los destacados.

No obstante, muchos desean conseguir a los de dos estrellas, los cuales son Pikachu Rock Star y Pikachu Pop Star. Por otro lado, se ha añadido nuevas versiones variocolor o shiny Chimecho, Kricketot, Audino.

También podrás acceder a la investigación especial del evento en donde te encontrarás con Meloetta. Esta recompensa será solo para aquellos que hayan comprado la entrada al evento.

¡Flygon, el Pokémon Místico, nos deleitará con su presencia en este #PokemonGOFest2021 musical!



¿Lo sabían? A Flygon le llaman Espíritu del Desierto porque su aleteo suena como el canto de una mujer.



👩🎶🎶🎶🎶🎶 pic.twitter.com/XQODgXENQI — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) July 1, 2021

¡Ponyta y Zigzagoon de Galar volverán al centro de la escena de Pokémon GO! ¿Qué género musical podríamos encontrar en su álbum del #PokemonGOFest2021? pic.twitter.com/8A68Vw3XWs — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) June 30, 2021

LISTADO DE POKÉMON PARA DERROTAR A DEOXYS FORMA DEFENSA EN POKÉMON GO

Como se sabe Deoxys en forma Defensa es un Pokémon de tipo psíquico, por lo que deberás usar criaturas que lo contrapongan, como es el caso de los tipo siniestro, bicho o fantasma:

Gengar con Lengüetazo y Bola Sombra

Gengar con Garra Umbría y Bola Sombra

Darkrai con Alarido y Bola Sombra

Chandelure con Infortunio y Bola Sombra

Yveltal con Alarido y Pulso Umbrío

Deoxys Forma Ataque con Puya Nociva y Pulso Umbrío

Giratina Forma Origen con Garra Umbría y Bola Sombra

Tyranitar con Mordisco y Triturar

Mewtwo con Psicocorte y Bola Sombra

Recuerda invitar a tus amigos a unirse a la batalla contra Deoxys en forma Defensa y así capturarlos todos y registrarlo en la Pokédex de Pokémon GO.

