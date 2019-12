“Pokémon: Espada y Escudo”: Game Freak elimina a la empresa creadora del modelo del videojuego.

Acaba de suceder algo que ha dejado en alerta a todos los jugadores del popular videojuego Pokémon: Espada y Escudo. El día de hoy, Game Freak anunció que Creatures Inc ya no formará parte del juego.

Según el sitio web oficial de Creatures Inc, ellos ya no se formarán parte de los socios principales del estudio. Cabe resaltar, que hace unos meses ellos eran considerados en la lista de socios acompañados de The Pokémon Company, Nintendo y Shogakukan Production.

Shogakukan Production también ha desaparecido. Sin embargo, lo que llama más la atención es la desafiliación de Creatures Inc, empresa que ha desarrollado el modelo del videojuego “Pokémon: Espada y Escudo”. Además, esta empresa también es una de las tres propietarias de The Pokémon Company con Nintendo y Game Freak.

Aún no se sabe mucho del porque de esta desafiliación. Muchos fanáticos piensan que Nintendo tiene en mente comprar a Creatures Inc, o en el peor de los casos, el cierre definitivo de la empresa.

