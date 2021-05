Niantic no deja de actualizar su juego Pokémon GO. Durante la pandemia realizó algunos cambios a la jugabilidad para evitar que los gamers se expongan al virus, mientras que se mantuvo la organización de los diferentes Días de la Comunidad.

Este último evento mensual invita a la comunidad a salir a las calles para buscar a una criatura especial. Para el 6 de junio se prepara el siguiente evento en donde podrás obtener a Gible.

Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde (hora local), podrás capturar a esta criatura con mayor frecuencia. A su vez, tiene mayor probabilidad de aparición en su versión variocolor o shiny.

En caso de que evoluciones a Gible durante las horas del evento, podrás conseguir un movimiento especial. Recuerda que hay diferencias entre la versión macho y hembra, los cuales también tienen sus propias versiones shiny.

Como los pasados Día de la Comunidad, también habrá un bonus de triple Puntos de experiencia por cada captura y eclosión de huevos. Los inciensos durarán tres horas, así que con dos en una Pokeparada será más que suficiente para todo el evento.

Pokémon GO Fest 2021 anuncia los primeros detalles de realización

Muchos jugadores de Pokémon GO todavía se encuentran en situación de confinamiento debido a la pandemia de coronavirus. Pese a esta situación, Niantic ha realizado modificaciones a la jugabilidad para que los gamers no abandonen el título de móviles.

Los pasados Días de la Comunidad se han llevado a cabo sin mayores problemas y recientemente han anunciado el desarrollo de Pokémon GO Fest 2021. Se trata de uno de los eventos más importantes del juego.

El formato del evento será el mismo de Pokémon GO Fest 2020. A través de un comunicado, explicaron que este evento se llevará a cabo desde el 17 hasta el 18 de julio.

“¿Qué tenemos preparado para el evento de este año? Bueno, ¡esperad y lo veréis! En 2021 celebramos tanto el 25.º aniversario de Pokémon como el 5.º aniversario de Pokémon GO, así que, hacednos caso cuando decimos que no os vais a querer perder el Pokémon GO Fest 2021. Estamos deseando poder celebrarlo otro verano juntos. ¡Estad atentos porque seguiremos informando!”, explica la empresa.

Todos los entrenadores del mundo están invitados a este evento para completar desafíos, desbloquear premios y derrotar al Team GO Rocket. En los siguientes meses compartirán contenido nuevo de este gran evento anual.

Niantic, a su vez, advierte que los gamers deben tener cuidado cuando salgan a la calle a jugar Pokémon GO: “Estad atentos a vuestro entorno y respetad las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO. Los próximos eventos están sujetos a cambios”.

