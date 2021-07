Pokémon GO es uno de los juegos más descargados y que más dinero ingresan al año. Por este motivo, Niantic desarrolla contenido periódico y presenta nuevos eventos cada mes, como los Días de la Comunidad.

Por supuesto, esto no sería posible sin la enorme comunidad que tiene el juego. No solo miles de jugadores salen a las calles diariamente para capturar criaturas sino también para competir entre ellos.

Uno de los escenarios en donde vemos que hay mucha interacción es en los gimnasios. Los tres equipos luchan por el dominio de las ciudades. Pero hay un gmer que podría llevarse el título del mejor líder de gimnasio.

Según la web especializada soranews24, un jugador ha logrado al impresionante récord: ha logrado sostener el dominiio de un gimnasio por 1422 días; en otras palabras, lleva tres años y 325 días.

¿Cuál crees que es el Pokémon que utilizó para mantenerse tanto tiempo? Pues quien sino Blissey, uno de los Pokémon con mayor defensa en el título de móviles. Curiosamente, no se trata de un joven con tiempo libre, sino d Uchida, un profesor del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Avanzada de la Universidad de Tokio.

De esta manera, ha logrado superar al usuario de Reddit BootsMade4Walking, quien reportó el dominio de un gimnasio por 1332 días.

Pokémon GO: jugador logra impresionante récord en un gimnasio. (foto: captura)

Pokémon GO: primeros detalles del Festival de 2021

Los entrenadores Pokémon de todo el mundo se han mantenido conectados a Pokémon GO pese a que por la pandemia se ha restringido la movilidad en las grandes ciudades. Esto se debe a que Niantic, la empresa desarrolladora, ha añadido algunos cambios importantes a la jugabilidad para que la comunidad no se exponga tanto.

Inclusive, se presentaron diferentes eventos especiales como los Días de la Comunidad. Recientemente, se ha anunciado que regresa el festival anual del popular título que involucrará a jugadores de muchas ciudades.

“La experiencia de juego del Festival de Pokémon GO 2021 seguirá siendo igual para todos en todo el mundo. No obstante, los Entrenadores que asistan a estas celebraciones en persona tendrán oportunidades de sacar fotos mientras exploran la ciudad. Tened en cuenta que estas celebraciones en el mundo real se han programado para el sábado 17 de julio de 2021, de 10:00 a 18:00, hora local, y el domingo no habrá nada”, detalla Niantic.

Ciudades en donde se celebrará el evento de forma presencial

Europa

Linz, Austria

Dresde, Alemania

Essen, Alemania

Hamburgo, Alemania

Sevilla, España

París, Francia

Varsovia, Polonia

Bristol, Reino Unido

Edimburgo, Reino Unido

Liverpool, Reino Unido

Londres, Reino Unido

Estados Unidos

San Francisco, California

Denver, Colorado

Atlanta, Georgia

Chicago, Illinois

Indianápolis, Indiana

Ciudad de Nueva York, Nueva York

Nashville, Tennessee

Austin, Texas

Seattle, Washington

Washington D. C.

Asia-Pacífico

Auckland, Nueva Zelanda

“¡Las novedades del Festival de Pokémon GO 2021 no paran! Nos complace anunciar que las celebraciones en el mundo real del Festival de Pokémon GO tendrán lugar en más de 20 ciudades este año. Aunque no podemos reunirnos tantos como en los anteriores Festivales de Pokémon GO, ¡seguirá mereciendo la pena disfrutar de estas experiencias al aire libre y con distancia social si os pillan cerca!”, finaliza el comunicado.