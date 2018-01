Niantic ha anunciado oficialmente la aparición de Kyogre en Pokémon GO. Este Pokémon Legendario es la contraparte de Groudon, que domina los mares sin igual y que fue descubierto por primera vez en la región de Hoenn.



"¡ Kyogre, el Pokémon Legendario del tipo agua originalmente descubierto en la región de Hoenn, ahora está apareciendo en Incursiones alrededor del mundo!" se lee en el comunicado publicado en la página oficial de Pokémon GO.



"Manténte atento a Kyogre en los Gimnasios cerca de ti, y puedes ser uno de los primeros en atrapar a este Pokémon Legendario. Pero no te demores: Kyogre solo estará disponible hasta la 1:00 p.m. PST el 14 de febrero de 2018. ¡Buena suerte entrenadores!".



Cómo capturar a Kyogre en Pokémon GO

Kyogre es un Boss de Nivel 5 en las Incursiones Legendarias en Pokémon GO. Esta criatura tendrá un CP de 51968, y con la nueva mecánica de Niantic por el clima dinámico, será más poderoso en clima lluvioso, así que hay que tener cuidado.



Al capturarlo, el máximo CP que tendrá será de 2328 (Nivel 20 con IV perfectos) y, en caso se atrevan a combatirlo en lluvia, tendrá un máximo de 2910. Kyogre tendrá diferentes counters por ser únicamente de tipo agua, a diferencia de Latios y Latias que tenían un doble tipo, por lo que será más fácil derrotarlo que otros legendarios



Kyogre Counters (Foto: PokemonGOHub) Kyogre Counters (Foto: PokemonGOHub)

Ataques de Kyogre

Como ya mencionamos, Kyogre será más fuerte en un clima lluvioso, así que hay que tener en cuenta los siguientes ataques disponibles que podrá tener en caso lo encontremos:





Cascada - Tipo Agua (Rápido)

- Tipo Agua (Rápido) Cola de Dragón - Tipo Dragón (Rápido)

- Tipo Dragón (Rápido) Hidrobomba - Tipo Agua (Cargado)

- Tipo Agua (Cargado) Ventisca - Tipo Hielo (Cargado)

- Tipo Hielo (Cargado) Trueno- Tipo Eléctrico (Cargado)

Es muy interesante ver que tendrá un ataque tipo eléctrico, lo cuál lo convierte en un Pokémon muy similar a Lanturn, pero mucho más fuerte. Es necesario considerar algunos datos importantes al elegir los contrincantes de Kyogre en la Incursión:

​Los Tipo Eléctrico con increíbles counters de Kyogre. Ellos reciben daño neutral de todos estos movimientos y sus ataques son super efectivos.



con increíbles counters de Kyogre. Ellos reciben daño neutral de todos estos movimientos y sus ataques son super efectivos. Los Tipo Hierba con Rayo Solar y Hojas Navaja son una gran elección contra Kyogre que puede tener ataques tipo agua y eléctrico, reduciendo su daño considerablemente.

Counters adicionales de Kyogre

Es posible que los jugadores de bajo nivel, o aquellos que no tengan más Pokémon , necesiten más opciones que las ya listadas. Estas son otras opciones que irían bien contra Kyogre en caso quieran capturarlo si o si: