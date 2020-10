Si te quedaste con las ganas de jugar el Pokémon GO Fest 2020, ya puedes completar la Investigación Especial de Victini, titulada: “El Sentimiento de Victoria” (The feeling of victory). Lo particular de esta misión es que no está relacionada a ningún evento especial, que es lo que suele suceder usualmente. Tampoco tiene tiempo límite y puedes completarla cuando desees. A continuación las tareas y recompensas:

Pokémon GO - The feeling of victory (1/6)

Atrapa 30 Pokémon: x3 Baya Pinia

Gira 30 PokeStop o gimnasios: 1,000 XP (puedes girar un PokeStop 30 veces)

Envía 10 regalos a amigos: x1,000 Polvos Estelares

Recompensas: Súperball x30, encuentro de Ralt y x1.000 Polvos Estelares

Pokémon GO - The feeling of victory (2/6)

Atrapa 30 Pokémon de tipo psíquico: encuentro con Elgyem

Atrapa 30 Pokémon de tipo fuego: encuentro con Darumaka

Incubar 3 huevos: x1 incubadora de huevos

Recompensas: 1,000 XP, encuentro Torchic y x30 últraball

Pokémon GO - The feeling of victory (3/6)

Toma una instantánea de tu amigo: x1 Poffin

Gana 3 caramelos caminando con tu amigo: 1,000 Polvos Estelares

Potencia Pokémon 3 veces: x3 Híperpopción

Recompensas: reanimaciones x3, encuentro con Espeon y 1000 Polvos Estelares

Pokémon GO - The feeling of victory (4/6)

Gana 3 batallas de gimnasio: 1000 XP

Derrota a 3 Reclutas Team GO Rocket: módulo de cebo x1

Gana 3 incursiones: 1,000 Polvos Estelares

Recompensas: 3 pociones máximas, encuentro con Victini y 3 revoluciones máximas. Si ya tiene Victini, recibirá x20 Victini Candy

Toma una instantánea de Victini: x20 Victini Candy

Atrapa 30 especies diferentes de Pokémon: incienso x1

Envía 3 regalos a amigos: 1,000 XP

Recompensas: x1 sello Victini, 3000 Stardust y x1 Star Piece

Pokémon GO - The feeling of victory (5/6)

Toma una instantánea de Victini: x20 Caramelos Victini

Atrapa 30 especies diferentes de Pokémon: incienso x1

Envía 3 regalos a amigos: 1,000 XP

Recompensas: x1 sello Victini, 3000 Polvos Estelares y x1 Trozo Estrella

Pokémon GO - The feeling of victory (6/6)

Reclamar recompensa: 3000 XP

Reclamar recompensa: 3000 Polvos Estelares

Reclamar recompensa: 3000 XP

