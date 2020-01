Epic Games siempre nos sorprende con contenido nuevo en Fortnite. Pero quien marcó esta tendencia fue Niantic con Pokémon GO. Conoce el contenido nuevo que llegará al título de móviles.

Niantic, por su lado, ha publicado contenido sin detenimiento desde diciembre del 2017 cundo llegó la segunda generación de criaturas. Desde entonces, hemos disfrutados de los Días de la Comunidad y recientemente la llega del Equipo Rocket.

Pues ahora todo va quedando listo para la inclusión de los combates online contra otros entrenadores.

“¡La Liga Combates GO está en marcha! Esta semana, la Liga Combates GO comenzará a estar disponible gradualmente para los Entrenadores según sus niveles. Las funciones del juego se implementan de este modo para mantener la estabilidad. Cuando se lance, comenzará la primera pretemporada de la Liga Combates GO. Durante la pretemporada, seguiremos optimizando y perfeccionando la función para que la Temporada 1 sea la mejor de la historia.

¿Qué es la pretemporada?

La pretemporada es un periodo previo al inicio de la competición. Con tu ayuda, podremos mejorar y equilibrar la función Liga Combates GO durante este tiempo. Además, emplearemos este tiempo para saber cómo se está utilizando la Liga Combates GO a fin de determinar aspectos como la duración ideal de las temporadas, los umbrales para las clasificaciones, etc. En una publicación de blog anterior, dimos detalles que ya se han decidido: los Combates de Entrenador de la Liga Combates GO rotarán entre las tres ligas, podréis competir contra otros Entrenadores y ganaréis premios según vuestro puesto en la clasificación.

Para la pretemporada, la Liga Combates GO empezará con la Liga Super Ball, luego pasará a la Liga Ultra Ball y la Liga Master Ball. Las ligas rotarán cada dos semanas. Podréis clasificaros durante la pretemporada, pero la clasificación se restablecerá parcialmente al inicio de la Temporada 1. Ganaréis premios por combatir y ganar, por lo que es un momento estupendo para practicar y ganar premios fantásticos.

La pretemporada de la Liga Combates GO arranca ya con la Liga Super Ball. La pretemporada rotará de formato a la Liga Ultra Ball el lunes 10 de febrero de 2020, a las 22:00 CET (13:00 PST). Después, le seguirá la Liga Master Ball el lunes 24 de febrero de 2020, a las 22:00 CET (13:00 PST), y la Liga Super Ball regresará el lunes 9 de marzo de 2020, a las 22:00 CET (13:00 PST). Estad atentos para obtener más información sobre cuándo terminará la pretemporada y dará comienzo la Temporada 1.", se lee en la web oficial del juego.

Los jugadores tendrán que caminar cinco kilómetros para desbloquear cinco combates en linea, algo que se puede habilitar hasta tres veces al día. En caso no se haya completado esta opción no aparecerá el botón de ‘Combatir ahora’.