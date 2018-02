Pokémon GO: ¿qué tiene preparado Niantic con la cuarta generación?

Pokémon GO ha sido toda revelación desde su lanzamiento, convirtiendo el sueño de muchos en realidad al convertirnos en maestros Pokémon con solo una aplicación para el celular. Niantic ahora prepara la llegada de la cuarta generación a nuestros celulares.



Luego de que ya casi toda la tercera generación y sus respectivos legendarios hayan sido lanzados, muchos están comentando lo que quisieran ver en la nueva generación que viene en camino. Aquí te compartimos algunos de los posibles cambios en Pokémon GO.

Nuevos métodos de evolución e Items

Es ya conocida la mecánica de utilizar las Piedras de Evolución o algún otro objeto para hacer que sus Pokémon evolucionen. Esto podría ser un agregado interesante de la cuarta generación, viendo las siguientes evoluciones dentro de Pokémon GO.

Objeto Pokémon destinatario Pokémon evolucionado Piedra día Togetic Togekiss Piedra día Roselia Roserade Piedra noche Murkrow Honchkrow Piedra noche Misdreavus Mismagius Piedra alba Kirlia Solo macho Gallade Piedra alba Snorunt Solo hembra Froslass Colmillo agudo Gligar Gliscor Garra afilada Sneasel Weavile Protector Rhydon Rhyperior Tela terrible Dusclops Dusknoir Disco extraño Porygon2 Porygon-Z Electirizer Electabuzz Electivire Magmarizer Magmar Magmortar

Evolución según su habilidad

Además de los objetos y las Piedras de Evolución, otro interesante agregado a la aplicación serían las evoluciones por habilidad, que solo ciertos Pokémon que tienen una habilidad en concreto pueden llegar al siguiente nivel. De esta manera, veríamos las siguientes evoluciones:

Movimiento Pokémon Pokémon Evolucionado Doble golpe Aipom Ambipom Desenrollar Lickitung Lickilicky Poder pasado Tangela Tangrowth Poder pasado Yanma Yanmega Poder pasado Piloswine Mamoswine

Evolución según el lugar

Por último, las evoluciones correspondientes al lugar en donde se encuentra un Pokémon podría ser interesante, pero sería un poco complicado de obtener ciertas evoluciones si solo se consiguen en lugares específicos como los Pokémon regionales:

Ubicación Pokémon Pokémon evolucionado Campo magnético especial Magneton Magnezone Campo magnético especial Nosepass Probopass Roca Musgo Eevee Leafeon Roca helada Eevee Glaceon

Pokémon Legendarios

Legendarios de la 4ta generación (Foto: Pokémon) Legendarios de la 4ta generación (Foto: Pokémon)

Y no se nos puede olvidar los diversos Pokémon Legendarios que existen en la cuarta generación, que llegan a la increíble cantidad de 14. No es de extrañar que la cuarta generación será la actualización que más traiga cambios a Pokémon GO, así que tendremos que esperar a ver que hace Niantic con ello.