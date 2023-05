El título que te permite ser un entrenador Pokémon ahora introduce una nueva mecánica: las incursiones oscuras. A través del blog oficial de Pokémon GO, la compañía Niantic compartió algunos detalles del esperado evento de mayo.

“Las sombras se expanden por todo el mundo mientras el Team GO Rocket se vuelve cada vez más audaz. Ahora han descubierto como utilizar Pokémon oscuros para defender los Gimnasios. Estas nuevas incursiones oscuras no son como ningún otro desafío al que os hayáis enfrentado en Pokémon GO”, detalla Niantic.

No solo es Giovanni, su equipo de entrenadores y los Pokémon oscuros, sino que también MewTwo se ha involucrado en el conflicto. Esta es tu oportunidad para vencer y si tienes suerte encontrarás una versión shini o variocolor de MewTwo oscuro.

Incursiones oscuras

Desde el lunes 22 de mayo hasta el 28 del mismo mes, los jugadores podrás luchar en incursiones modificadas. Recién el sábado 27 de mayo hasta finalizar el evento, aparecerá MewTwo oscuro en las incursiones.

Incursiones oscuras de una estrella

Poliwag oscuro

Machop oscuro

Bellsprout oscuro

Beldum oscuro

Incursiones oscuras de tres estrellas

Bayleef oscuro

Quilava oscuro

Croconaw oscuro

Sneasel oscuro

El resto de incursiones se mantendrá normal, pero puede que los gimnasios que encuentres estén controlados por jefes de incursiones oscuras.

Incursiones de una estrella

Clefairy

Tentacool

Marill

Skrelp

Popplio

Incursiones de tres estrellas

Magneton

Lapras

Mawile

Empoleon

Incursiones de cinco estrellas

Regigigas

Tapu Fini

Megaincursiones

Mega-Pinsir

Mega-Altaria

Encuentros salvajes

Como es habitual en este tipo de eventos mundiales, se modifican las apariciones salvajes para que vayan acorde con la temática. Aparecerán con mayor frecuencia las siguientes capturas, entre ellas hay dos raras.

Ekans

Golbat

Koffing

Houndour

Poochyena

Stunky

Skorupi

Qwilfish de Hisui

Scraggy

