Los entrenadores Pokémon de todo el mundo se han mantenido conectados a Pokémon GO pese a que por la pandemia se ha restringido la movilidad en las grandes ciudades. Esto se debe a que Niantic, la empresa desarrolladora, ha añadido algunos cambios importantes a la jugabilidad para que la comunidad no se exponga tanto.

Inclusive, se presentaron diferentes eventos especiales como los Días de la Comunidad. Recientemente, se ha anunciado que regresa el festival anual del popular título que involucrará a jugadores de muchas ciudades.

“La experiencia de juego del Festival de Pokémon GO 2021 seguirá siendo igual para todos en todo el mundo. No obstante, los Entrenadores que asistan a estas celebraciones en persona tendrán oportunidades de sacar fotos mientras exploran la ciudad. Tened en cuenta que estas celebraciones en el mundo real se han programado para el sábado 17 de julio de 2021, de 10:00 a 18:00, hora local, y el domingo no habrá nada”, detalla Niantic.

Ciudades en donde se celebrará el evento de forma presencial

Europa

Linz, Austria

Dresde, Alemania

Essen, Alemania

Hamburgo, Alemania

Sevilla, España

París, Francia

Varsovia, Polonia

Bristol, Reino Unido

Edimburgo, Reino Unido

Liverpool, Reino Unido

Londres, Reino Unido

Estados Unidos

San Francisco, California

Denver, Colorado

Atlanta, Georgia

Chicago, Illinois

Indianápolis, Indiana

Ciudad de Nueva York, Nueva York

Nashville, Tennessee

Austin, Texas

Seattle, Washington

Washington D. C.

Asia-Pacífico

Auckland, Nueva Zelanda

“¡Las novedades del Festival de Pokémon GO 2021 no paran! Nos complace anunciar que las celebraciones en el mundo real del Festival de Pokémon GO tendrán lugar en más de 20 ciudades este año. Aunque no podemos reunirnos tantos como en los anteriores Festivales de Pokémon GO, ¡seguirá mereciendo la pena disfrutar de estas experiencias al aire libre y con distancia social si os pillan cerca!”, finaliza el comunicado.

Pokémon GO revierte las medidas por el coronavirus y la comunidad no está nada contenta

Con el inicio de la pandemia del coronavirus, muchos videojuegos de realidad aumentada se han visto afectados debido a que los gamers se confinaron en casa. Ante esta situación, Niantic introdujo ciertos cambios a su juego Pokémon GO.

Curiosamente, el título de captura de Pokémones se convirtió en uno de los que más dinero ingresó en 2020 pese a la COVID-19. Esto se debe a que varios jugadores podían inclusive jugar desde casa.

Lamentablemente, estos cambios no serán permanentes. Recientemente, se anunció que Niantic estaba revirtiendo los cambios sustanciales para que todo vuelva a la normalidad y que los gamers no puedan alejarse de su lugar.

El usuario @Alex_Olney explica que la empresa está exponiendo a sus jugadores con la reducción del rango de los gimnasios y las Poképaradas. “Este es un gran golpe para la accesibilidad, la seguridad y la practicidad simple. Si disfrutas @PokemonGoApp y esto le afecta, dígale a Niantic cómo se siente”, detalla.

Otros como @theSupremeRk9s simplemente explican que aman Pokémon GO pero simplemente no entienden a la empresa desarrolladora Niantic.

@HELLBRUISER, por otro lado, comenta que estos cambios durante la pandemia fueron bastante beneficiosos y que debieron dejarlos.

