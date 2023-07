Pokémon GO siempre se ha caracterizado por contar con nuevo contenido para que los gamers no abandonen y otros se sumen a la experiencia. De esta manera, llegaron los Días de la Comunidad, un evento en donde todos deben salir a las calles para poder capturar a una criatura en particular, mientras que disfrutan varias bonificaciones para ganar experiencia extra.

Hemos llegado a mediados de 2023 y se ha introducido una mecánica que promete cambiar cómo se juega a Pokémon GO. Se trata de “Rutas”, una forma de convertirse en un guía para aquellos nuevos jugadores que recién salen a las calles a capturar a Pokémons.

¿Qué son las rutas de Pokémon GO?

“Es el momento de dirigirse hacia el horizonte y descubrir una nueva forma de vivir aventuras con Pokémon GO. Estamos encantados de anunciar una nueva función que estará disponible desde hoy: ¡las Rutas! Para celebrar el lanzamiento de las Rutas, vamos a organizar un nuevo evento llamado Abriendo caminos.

Además, el Pokémon Legendario Zygarde, conocido como el Pokémon Equilibrio, debutará en Pokémon GO en la historia de la investigación especial, Todo sobre Zygarde. Parece que Zygarde tiene alguna relación con las Rutas…”, detalla la empresa desarrolladora sobre este cambio.

La comunidad podrá dejar una ruta que le fue beneficiosa, ya sea porque encontró a una criatura en particular o porque hay muchas Poképaradas cerca que le permitirán recargar varias Pokéball en el camino tras su aventura.

Para celebrar la llegada de la herramienta, habrá un debut sorpresa. Zygarde comenzará a aparecer en las diferentes rutas que la comunidad vaya compartiendo.

Encuentros salvajes

Growlithe

Ponyta

Doduo

Lillipup

Blitzle

Yungoos

Huevos

Rockruff

Skwovet

Falinks

Bonus del evento

Dos tercios de la distancia para conseguir Caramelos explorando Rutas con tu compañero.

Más probabilidades de encontrar un Yungoos variocolor.

Encuentros de tarea de investigación de campo

Yungoos

