El primer mes del año 2020 acaba de finalizar, pero lo que se viene ha generado muchas expectativas. Por lo menos, sabemos que Pokémon GO tiene listo varios eventos como el de San Valentín.

Así es, el 14 de febrero volverás a salir a las calles para capturar las criaturas temáticas del evento del amor. Pero no es lo único que llegará en febrero, también se prometieron nuevos Pokémon legendarios que han sido corrompidos por el Equipo Rocket.

"Si has completado la última serie de investigación especial del Team GO Rocket, tendrás acceso a la investigación especial de Team GO Rocket de febrero: el trabajo de un profesor nunca tiene fin. Esta vez, se te pedirá que derrotes al Team GO Rocket, a sus líderes y a Giovanni de nuevo para poder rescatar a un Pokémon oscuro Legendario, ¡Raikou! Finaliza esta investigación especial antes de que termine febrero y de que el Raikou oscuro se vaya.

El Team GO Rocket no descansa, ¡y nosotros tampoco nos lo podemos permitir, Entrenadores! Estad atentos todos los meses a la nueva investigación especial del Team GO Rocket que llegará de la mano del Profesor Willow. Para saber más, consultad nuestro artículo del centro de ayuda.", comparte Niantic con respecto al combate contra Team Rocket Go

“¡No te emociones, corazón! Prepárate para los encuentros de los nuevos logros de investigación, los Pokémon Legendarios oscuros y el debut de otros Pokémon Legendarios que llegarán en febrero. Este mes también celebraremos con eventos la región de Sinnoh y el Día de San Valentín, además de otros tipos de eventos que pondremos a prueba por primera vez. Es la temporada del amor, ¡y de muchísimas sorpresas que están por llegar!”, es el mensaje que compaña la siguiente lista eventos.

Eventos que Niantic tiene preparados para Pokémon GO en febrero 2020

¡Salva a los Raikou oscuros de Giovanni! Encuentro de logro de investigación de febrero: ¡Woobat con Caramelos Woobat adicionales! ¡Tornadus acecha en las incursiones de cinco estrellas! Evento de celebración de la región de Sinnoh Celebración del Día de San Valentín 2020 de Pokémon GO Celebra tu amor por tus amigos con un evento especial centrado en las amistades durante el fin de semana Nuevos experimentos: ¡hora del Pokémon destacado y hora del bonus misterioso!