Pokémon GO se ha visto afectado por el brote de coronavirus. Tras haberse extendido la cuarentena en todo el mundo, los gamers no pueden salir a las calles a capturar sus criaturas favoritas. No obstante, Niantic continúa desarrollando contenido para el juego.

A través de la aplicación se ha confirmado que vuelve Psicoespectáculo. Desde el 27 de marzo hasta el 30 del mismo mes, los gamers podrán capturar a las criaturas de tipo psíquico de Teselia, incluyendo a Gothita. Esta última se presentó en un a imagen promocional en redes sociales.

A su vez, Niantic confirmó que los Huevos de 2 kilómetros también entrarán dentro del evento con criaturas psíquicas. Finalmente, Baltoy variocolor también estará disponible en las nuevas tareas de investigación especiales.

"Hemos usado Premonición, y una cosa es segura, ¡vuelve el Psicoespectáculo! Del viernes 27 de marzo de 2020 al lunes 30 de marzo de 2020 en tu hora local, podrás disfrutar de lo siguiente:

-¡Mas Pokémon de top Psíquico descubiertos originalmente en Teselia harán su debut en Pokémon GO! Durante la tarde, ¡podrás encontrarte con Gothita, el Pokémon Inquisitivo! Gothita estará disponible después del evento en estado salvaje y en Huevos de 5 km.", se lee en el mensaje.

Detalles sobre el Psicoespectáculo de Pokémon GO:



📅 27 a 30 de marzo



➡️ Más Pokémon de tipo Psíquico de Teselia, incluyendo a Gothita.

➡️ Huevos de 2km con Pokémon de tipo Psíquico.

➡️ Baltoy Shiny 💫

➡️ Tareas de investigación especiales pic.twitter.com/FSTu5WlJS5 — PokéXperto Ⓜ️ (@pokexperto) March 26, 2020

Recordemos también que en la investigación de Tam Go Rocket de marzo se ha extendido hasta abril. Podrás capturar a Entei Oscuro.