La cosas se ponen difíciles para Game Freak, la desarrolladora de los videojuegos Pokémon Sword and Shield. La comunidad denuncia que la compañía ha mentido respecto al modelado de las criaturas como excusa para no incluir el Pokedex Nacional en el juego.

Cuando se supo que Pokémon Sword and Shield no tendría el Pokedex Nacional (capaz de registrar las criaturas de todo el país y no solo las nativas de una región), Game Freak se excusó señalando que los desarrolladores estaban a tope con el trabajo de modelado de los Pokémon, pues este debía empezar desde cero.

"Los modelados de Pokémon Espada y Escudo son nuevos"

Me da igual que los reutiliceis, lo que no me da igual es que el postgame sea casi inexistente, que técnicamente sea MUY discreto, que sea el más corto de la saga, que sea SUPER fácil, y que encima nos MINTAIS #GameFreakLied pic.twitter.com/htKB57XQHB — Katon (@Katon_94) November 13, 2019

Sin embargo, a pocos días del lanzamiento de Pokémon Sword and Shield, resulta que los diseños tienen como base las criaturas de Pokemon Sun and Moon, la versión anterior de Pokemon. Los jugadores de la franquicia denunciaron esto como un engaño en redes sociales bajo el hashtag #GameFreakLied.

Pokemon Sword and Shield sale de manera oficial en Nintendo Switch el 15 de noviembre. Esta entrega también contara con un manga que saldrá a inicios de 2020.

#GameFreakLied Yo he comprado todos desde BW, creo que tengo el derecho de decir que este juego será una puta mierda y no tendrán ni un centavo de mi pic.twitter.com/nr03YU5yyZ — Fanfo (@FanfoArts) November 13, 2019

POKÉMON | Regreso del anime

A pocos días del estreno de su nueva saga, Pokémon ha revelado el tráiler extendido del anime. Los seguidores de la franquicia podrán ver a Ash y Gou en nuevas aventuras después de que Ash obtuviera el título de la Liga Pokémon de Alola.

Quienes también aparecen son los miembros el Equipo Rocket, los torpes villanos de la saga Pokémon. Jessy, James y Meowth persiguen a Ash Ketchum para capturar a Pikachu. Por su parte, los nuevos episodios también muestran cómo Gou se hace con Scorbunny, una de las criaturas iniciales de la región Galar.

La nueva saga de Pokémon se estrena el 17 de noviembre. Se desconoce el sentido de la trama, aunque los fans sospechan de que tratará de las demás ligas regionales.