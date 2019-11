Pokémon no hace otra cosa más que crecer. La franquicia japonesa lanzará un manga dedicado a la trama de ‘Sword and Shield’, el próximo videojuego de Pokémon para Nintendo Switch.

El anuncio de este manga dedicado al título ‘Pokémon: Sword and Shield’, cuyo principal atractivo será la presentación de una nueva generación de criaturas pertenecientes a la región Galar, fue publicado en una revista japonesa.

El nuevo manga de Pokémon se publicará en enero de 2020, después del final del manga ‘Sun and Moon’.

Pokémon: Sword and Shield | Cambio en el juego

Pokemon Sword and Shield, no tendrá “Save Cloud”, o guardado en la nube, en español, algo que la desarrolladora Game Freak ha decidido mantener desde el la programación de Pokémon Let’s Go Pikachu & Eevee.

La comunidad ha descubierto la ausencia del “Save Cloud” en el próximo juego de Pokémon en los listados de la eShop de Nintendo Switch. La decisión de Game Freak busca evitar la manipulación del progreso de los jugadores."La gran mayoría de los juegos de Nintendo Switch admitirán la copia de seguridad de Save Data Cloud", explicó Nintendo sobre la ausencia de esta misma característica en Splatoon 2. “Sin embargo, en ciertos juegos, esta función permitiría, por ejemplo, recuperar artículos que se han intercambiado a otros jugadores o revertir una clasificación en el multijugador online más alta que se había perdido. Para garantizar un juego limpio, es posible que la copia de seguridad del Save Data Cloud no esté habilitada para dichos juegos”.