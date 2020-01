“Pokémon: Espada y Escudo” se lanzó en Nintendo Switch el 15 de noviembre del 2019. Este título presentó de primera mano la región Galar y todas sus nuevas criaturas, incluyendo a nuevos legendarios.

No obstante, The Pokémon Company no solo explora este nuevo mundo con el juego sino que recientemente ha estrenado una miniserie por YouTube. En total serán seis episodios y ya puedes disfrutar del primero.

“Pokémon: Alas del crepúsculo, que es independiente de la serie Pokémon, está ambientada en la región de Galar, en la que los combates se han convertido en una sensación cultural. En el transcurso de los siete episodios, Pokémon: Alas del crepúsculo mostrará con todo detalle los sueños de los habitantes de Galar, las realidades a las que se enfrentan, los desafíos que deben superar y los conflictos que deben resolver. Además de estas nuevas historias, podrás ver una variedad de Pokémon originalmente descubiertos en la región de Galar a lo largo de los episodios de la serie.”, se lee en la descripción de la serie.

En el primer episodio vemos a dos niños que viven en un hospital y son grandes fans de las batallas Pokémon. Uno de ellos sueña con ver en vivo uno de estos encuentros, así que hace lo imposible para enviarle una carta al presidente Rose.