Prime Gaming tiene sorpresas para la comunidad. Los suscriptores de Amazon Prime pueden descargar nueve videojuegos a lo largo de agosto de 2023. No todos estarán disponibles desde la misma fecha, así que apunta el cronograma para que puedas disfrutar de cada entrega.

La oferta disponible en Prime Gaming para agosto anima a la comunidad a explorar todas sus facetas, desde la lucha contra las fuerzas militares corruptas en Blade Assault hasta un viaje de autodescubrimiento en In Sound Mind. Además, recuerda que la promoción incluye contenido exclusivo para juegos como Call of Duty: Warzone, Diablo IV, Fall Guys, League of Legends y mucho más.

Juegos gratis de agosto en Amazon Prime de 2023

3 de agosto | PayDay 2 + “The Gage Mod Courier” DLC (Epic Games Store) - Desciende a Washington D.C. para una épica ola de crímenes en este shooter cooperativo para cuatro jugadores repleto de acción que te permitirá ponerte las máscaras de la banda original de PayDay: Dallas, Hoxton, Wof y Chains. Además del juego principal, los miembros también pueden reclamar el DLC Gage Mod Courier, que incluye alrededor de 28 nuevas modificaciones de armas y 10 logros para los jugadores que disfrutan de la caza de logros.

10 de agosto | Farming Simulator 19 (Epic Games Store) - Toma el control de nueva maquinaria, maneja cosechas, amplía tu granja, cuida de tu ganado y explora tierras inspiradas en nuevos entornos americanos y europeos.

10 de agosto | Blade Assault (Amazon Games App) – Lucha contra el corrupto ejército de Esperanza para llevar a los corruptos ante la justicia reuniendo fuerzas y luchando junto a fieles camaradas en este juego de plataformas 2D de acción rogue-lite.

10 de agosto | Quake 4 (GOG) – Encabezando la invasión militar de la Tierra como parte del escuadrón de élite Rhino, luchando por la supervivencia de la humanidad contra un enemigo implacable, los jugadores pueden descubrir que la única forma de derrotarlos... es convertirse en uno de ellos.

17 de agosto | Star Wars: The Force Unleashed 2 (Amazon Games App) – Asume el papel de Starkiller y embárcate en un viaje para descubrir su identidad, reunirse con su único y verdadero amor y derrotar a Darth Vader en esta secuela de un clásico muy querido.

17 de agosto | Foretales (Amazon Games App) – Decide el destino del mundo a través de una multitud de estilos de juego y caminos de la historia a través de los cuales puedes salvar el mundo... o provocar su fin en este ingenioso juego de cartas basado en la historia.

17 de agosto | Driftland: The Magic Revival (Amazon Games App) – ¡Asume el papel de un poderoso mago capaz de mover y conectar tierras flotantes, desarrollar un poderoso imperio y restaurar el destrozado planeta Driftland a su antigua gloria!

24 de agosto | In Sound Mind (Amazon Games App) – Viaja al interior de la mente mientras te enfrentas a frenéticos puzles, combates contra jefes únicos y música original en este imaginativo juego de terror psicológico en primera persona.

31 de agosto | Summertime Madness (Legacy Games Code) – Escapa de tu prisión, atrapado dentro de un lienzo como un artista que hizo un trato con el diablo, o quédate atrapado para siempre en el cuadro.

Cómo suscribirte a Prime Gaming

Primero, necesitarás una cuenta de Amazon Prime. Si aún no tienes una, puedes registrarte en el sitio web oficial de Amazon y suscribirte a Prime.

y suscribirte a Prime. Una vez que tengas una cuenta Prime, visita el sitio web de Prime Gaming .

. Inicia sesión con tu cuenta de Amazon Prime en Prime Gaming.

Explora las diferentes ofertas y beneficios disponibles para los suscriptores de Prime Gaming. Esto puede incluir juegos gratuitos, contenido exclusivo, recompensas en juegos populares y más.

Para reclamar las recompensas y beneficios, simplemente haz clic en los enlaces o botones correspondientes en Prime Gaming. Algunos juegos pueden requerir que vincules tu cuenta de juego con Prime Gaming para recibir las recompensas.

Asegúrate de estar atento a las actualizaciones y nuevos beneficios que se agreguen regularmente a Prime Gaming. Puedes recibir notificaciones por correo electrónico o visitar el sitio web para estar al tanto de las últimas ofertas.

