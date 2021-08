PlayStation cuenta con un premium llamado PS Plus que permite a los jugadores descargar juegos gratuitos cada mes, acceder a ofertas especiales y utilizar los servidores online para algunos juegos como Fortnite Battle Royale.

Durante agosto, hemos podido acceder a la descarga de los siguientes tres títulos. Estarán disponibles hasta el 6 de septiembre, fecha en la que se presentarán la nueva rotación.

Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville: “¡Vamos, vente a Neighborville! ¡Donde se está fraguando una pelea entre descerebrados y elementos botánicos! ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía planta? ¿Sembrarlas? Prepárate para liarla planta en La Batalla de Neighborville, un conflicto histórico entre plantas y zombis, y el shooter más alocado que está a punto de florecer. Además, prepárate para tararear esta canción. ¡Es muy pegadiza!”.

Tennis World Tour 2: “¿quién está listo para la mejor experiencia de Tennis World Tour 2? Con una lista repleta de estrellas, la incorporación de la ATP Cup, perfiles de jugadores únicos y más, The Tennis World Tour 2 nunca ha sido más completo”.

Hunter’s Arena: Legends: “¡Sumérgete en el místico mundo de Hunter’s Arena! Conviértete en un cazador y lucha contra los demonios y entre ellos para sobrevivir en la peligrosa era de los antiguos demonios. Caza o déjate cazar, ¡esto es Hunter’s Arena!”.

Rumores sobre los juegos gratuitos de PS Plus de septiembre

A solo días de que se modifique la rotación, se han comenzado a filtrar los posibles juegos de PS Plus en septiembre. Se podrá descargar HITMAN 2, el título de acción y sigilo del Agente 47.

También se podría descargar Overcooked! All You Can Eat en PS5, una compilación del contenido de los dos títulos de la franquicia. Finalmente, se cree que el último juego gratuito de PS Plus es Predator: Hunting Grounds.

