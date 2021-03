Al iniciar cada mes, Sony comparte una lista de juegos gratuitos dentro de la suscripción PlayStation Plus. Este sis tema nos permite jugar de forma online en nuestras consolas y también nos ofrece ventajas en la tienda virtual.

En marzo, la empresa nos dio la oportunidad de descargar Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR y Maquette. Sin duda uno de los mejores meses de PS Plus.

Pues a falta de solo días para que finalice el mes, ya comienzan a compartirse los rumores acerca de los siguientes juegos gratuitos de abril 2021. El medio PSU afirma que podríamos encontrar Oddworld Soulstorm, Rainbow Six Parasite y Far Cry 5 de forma gratuita en la suscripción.

Por otro lado, Areajugones predice que posiblemente veamos a Sekiro: Shadows Die Twice y NieR Automata en abril. No obstante, se tratan de dos grandes juegos triple A y sería raro que Sony apueste por dos gigantes.

¿Cuáles son los juegos que te gustaría ver en PlayStation Plus en abril? Recuerda que podrás descargar Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR y Maquette en tu consola PS4 y PS5 gratis hasta el 5 de abril, fecha en la que se lanzarán los demás títulos de la suscripción.

Project Athia cambia de nombre a Forspoken y se lanzará en PS5 el 2022

No cabe duda que con la llegada de la PlayStation 5 se abren nuevas posibilidades para el desarrollo de juegos con increíbles gráficos y una mejora considerable en la cantidad de fps.

Square Enix compartió un nuevo proyecto a mediados de 2020 llamado Project Athia. En las primeras imágenes se ve a una mujer usando poderes en frente de enormes criaturas fantásticas.

“Mire un primer vistazo impresionante al Proyecto Athia, una emocionante aventura llena de acción y guiada por una historia del nuevo estudio de SQUARE ENIX, Luminous Productions.

Project Athia es la culminación de la filosofía de Luminous Productions de crear experiencias de juego completamente nuevas y frescas que fusionan las últimas tecnologías con el arte. Con PlayStation 5, su visión realmente cobra vida, y con Project Athia puedes esperar ser transportado a un mundo vasto y detallado lleno de belleza y consternación.”, explicaba el tráiler oficial.

Pues ahora, el juego ha definido su título oficial y su fecha de lanzamiento. Llevará el nombre de Forspoken y llegará a PS5 2022.

“Cuando anunciamos por primera vez Project Athia el año pasado, estuvimos abrumados de alegría por ver la emoción y conversaciones compartidas por los fans en Internet. Ahora, por fin, estamos listos para compartir el nombre oficial del juego con todos ustedes”, escribe Takeshi Aramaki, el director del proyecto, en el blog oficial de Sony.

Se trata de un juego RPG de acción en donde tomaremos control de Frey Holland, una joven que utilizar sus poderes para sobrevivir en una tierra salvaje llamada Athia. Estas son las primeras imágenes del título.

