¿Tienes una consola PlayStation 5 pero todavía no haces crecer tu biblioteca de juegos? Pues quizás te interese ser parte del sistema de suscripción de pago de PlayStation Plus, en donde cada mes se habilitan juegos gratuitos.

A través de PS Plus puedes acceder a ofertas especiales en la tienda virtual, utilizar los servidores de Sony para juegos online y también se reglan títulos. Recuerda que tienes que mantener activa tu suscripción para poder acceder a los videojuegos reclamados en el pasado.

En esta ocasión, iniciaremos noviembre con una sorpresa de parte de Sony. Como ya se había filtrado semanas atrás, la empresa japonesa celebrará el aniversario de PlayStation VR con juegos gratuitos.

Juegos gratuitos de PS Plus en noviembre de 2021

Knockout City (PS5 y PS4) hasta el 6 de diciembre: “ya puedes ir calentando ese brazo, porque el 21 de mayo de 2021 llega Knockout City™ y te va a hacer falta. ¡Pero que no cunda el pánico! Tenemos aquí a nuestro particular DJ lunar para contarnos algunas cosas a través de las ondas de la radio pirata KO City”.

First Class Trouble (PS5 y PS4) hasta el 6 de diciembre: “bienvenido a First Class Trouble, un juego de fiesta de deducción social en el que seis jugadores deben trabajar juntos y entre sí para sobrevivir a una IA. levantamiento a bordo de un lujoso crucero espacial”.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4) hasta el 6 de diciembre: “las mentes del autor de bestsellers del New York Times, R.A. Salvatore, el creador de Spawn, Todd McFarlane, y el diseñador principal de Elder Scrolls IV: Oblivion, Ken Rolston, se han combinado para crear Kingdoms of Amalur: Reckoning, un nuevo juego de rol ambientado en un mundo que vale la pena salvar”.

The Persistence (PS VR) hasta el 3 de enero

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR) hasta el 3 de enero

Until You Fall (PS VR) hasta el 3 de enero.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.