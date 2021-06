Si ya tienes una consola PlayStation 5 o todavía mantienes tu PS4, es momento de prenderla y descubrir lo nuevo de PS Plus. Esta suscripción te permite acceder a diferentes descuentos en la tienda virtual; así como también, acceder a los sistemas online de las consolas.

Por otro lado, cada mes, Sony presenta nuevos títulos gratuitos que puedes reclamar. Siempre y cuando mantengas tu cuenta de PS Plus activa, podrás acceder a todos los juegos que ya has añadido a tu biblioteca.

En junio se pudo acceder a la descarga de Star Wars: Squadrons, Operation Tango, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown y Waves Out! Pues ha cambiado la rotación a solo un día del cierre del mes.

Los usuarios de PS4 accederán a WWE 2K Battlegrounds, Call of Duty Black Ops 4 y The Five Covens.

“Con más de 70 Superestrellas y Leyendas de la WWE, WWE 2K Battlegrounds es una experiencia arcade multijugador completamente nueva y exagerada con entornos interactivos y potenciadores devastadores.

Lucha contra tus amigos en línea o en el sofá en un montón de tipos de partidos, incluido el nuevo Rey del campo de batalla y los torneos en línea”.

“En la tierra de Gaarth hay cinco familias de hechiceros, cada uno con sus habilidades características. Nuestro personaje es una joven bruja perteneciente a la familia que domina la levitación.

El villano busca controlar los otros poderes para establecerse como gobernante absoluto. Para ello, invita a Brenda a su castillo con la premisa del encuentro como truco. En la entrada la atrapan. Poco después se despierta en una mazmorra y debe encontrar una manera de huir usando sus habilidades. En todo momento estaremos apoyados por nuestro inseparable compañero, el cuervo”.

A Plague Tale: Innocence, por otro lado, estará disponible para la comunidad de PlayStation 5: “Embárcate en una oscura aventura a través de una Francia medieval devastada por la guerra, perseguida sin descanso por la Inquisición y hordas interminables de ratas voraces. El juego cuenta una historia triste y emotiva, con una jugabilidad que mezcla acción y aventura. Sigue a Amicia y su hermano pequeño Hugo, mientras intentan sobrevivir en un mundo duro y brutal plagado por la guerra y la Peste Negra. Huyendo de la Inquisición y rodeados de enjambres de ratas antinaturales, el viaje rocoso de los hermanos no los dejará ilesos”.

Avatar será un juego exclusivo de la ‘next gen’ de PS5, Xbox Series X y PC

Ubisoft sorprendió a los espectadores de la E3 2021 con un nuevo triple A: “Avatar: Frontiers of Pandora”. Se trata realmente del segundo juego basado en la película que se estrenó en 2009.

Será un título desarrollado por Massive Entertainment y distribuido por Ubisoft. Por supuesto, se esperaba que se lanzará en 2022 para todas las consolas, pero se ha decidido que el lanzamiento solo se dará en la ‘next gen’.

La misma empresa desarrolladora compartió algunas palabras con el medio IGN. “No importa cuánto podamos renderizar, a menos que podamos transmitirlo con la misma rapidez cuando nos movemos muy rápido de un lugar a otro”, detalló Nikolay Stefanov, director técnico de programación.

También se explica que los títulos de mundo abierto serán mucho más inmersivos en las nuevas consolas debido al potencial gráfico. Según los desarrolladores, actualmente hay títulos con enormes zonas vacías en donde no sucede nada por este motivo.

“Cuando [las criaturas grandes] huyen, o te atacan, o lo que sea, simplemente atraviesan el bambú y otra vegetación y la destruyen por completo”, añade Stefanov.El juego “Avatar: Frontiers of Pandora” se lanzará en 2022 para las consolas PC, Xbox Series X y PS5. Llegará junto a la secuela de la película.

