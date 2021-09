No cabe duda que PlayStation tiene una de las suscripciones de videojuegos con mayor cantidad de usuarios, sobre todo en occidente. Esto se debe principalmente debido a que PS Plus nos permite utilizar el sistema online en varios videojuegos.

No obstante, también podemos acceder a ofertas de videojuegos en PS4 y PS5; así como también a una lista de juegos gratuitos que se almacenan en tu biblioteca y puedes acceder a ellos mientras que la suscripción esté activa.

Como todos los meses, PlayStation publica los diferentes juegos gratuitos que se podrán descargar en sus dos consolas.

Overcooked! All You Can Eat: “experimente todo lo que Onion Kingdom tiene para ofrecer. Totalmente remasterizado y cocinado desde cero, incluso tenemos nuevo contenido para el postre. Ahora puede disfrutar de todas las cocinas en el modo multijugador multiplataforma en línea, elija el segundo chef de su elección, sin importar en qué plataforma jueguen. ¡Este es el último sobrecocido! experiencia”.

HITMAN 2: “desentraña el pasado del escurridizo Shadow Client mientras rastreas a tus objetivos en 6 nuevas ubicaciones exóticas e improvisas las mayores muertes en la historia de la franquicia”.

Predator: Hunting Grounds: “Predator: Hunting Grounds es el nuevo shooter asimétrico online que estará disponible el 24 de abril en PlayStation Store. Conviértete en Predator y da caza a la escuadra militar o forma parte de la escuadra militar e intenta escapar con vida. Sé cazador o presa”.

