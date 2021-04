Las consolas PS5 y PS4 cuentan con una suscripción de pago que nos abre los servidores para jugar en línea, acceder a varias ofertas y también mensualmente se habilitan nuevos títulos gratuitos.

A solo días de cerrar el mes de abril, Sony ha publicado la lista oficial de juegos que podemos descargar sin pagar en mayo. Recuerda que es necesario tener activa nuestra cuenta de PS Plus para siempre poder acceder a los juegos que hemos reclamando en el pasado.

Los rumores indicaban que veríamos juegos como Oddworld Soulstorm, Rainbow Six Parasite y Far Cry 5, pero al final no fueron ciertos. Estos son los títulos de PS Plus de mayo 2021.

Lista de juegos gratuitos de PS Plus - Mayo 2021

Wreckfest

“¡Rompe las reglas y lleva las carreras de contacto completo al límite con Wreckfest! ¡Espere choques épicos, peleas cuerpo a cuerpo en la línea de meta y nuevas formas de doblar el metal!”.

Battlefield V

“Vive el mayor conflicto de la humanidad con Battlefield V gracias a este regreso de la saga a sus orígenes con una representación inédita de la Segunda Guerra Mundial. Forma tu propia compañía con vehículos, armas y soldados personalizados y vive un viaje épico en Vientos de guerra. Disfruta del Battlefield más intenso y completo hasta la fecha. Nunca volverás a ser igual”.

Stranded Deep

“En Stranded Deep te encontrarás en medio del Océano Pacífico después de sobrevivir a un accidente aéreo. Explora entornos submarinos e insulares mientras buscas suministros para crear las herramientas, las armas y el refugio que necesitarás para mantenerte con vida. Experimente encuentros aterradores contra tiburones, calamares gigantes y otras criaturas marinas. Defiéndete de los ataques terrestres de jabalíes, serpientes y otras amenazas nativas. Las criaturas no son la única amenaza: el hambre, la sed y la exposición conspiran contra ti mientras te enfrentas a elementos traicioneros. Con una experiencia diferente cada vez que juegas, ¡tendrás que mantenerte alerta para seguir con vida! ¿Puedes vivir lo suficiente para escapar?”.

Assassin’s Creed Valhalla ya tendría listo el contenido del tercer DLC

Assassin’s Creed Valhalla ya es uno de los juegos más importantes de la nueva generación de consolas (PS5 y Xbox Series X). Ubisoft no ha dejado de lanzar parches para este título desde el lanzamiento.

Como es de esperarse, esta versión de Assassin’s Creed, pese a ser un juego bastante largo, cuenta con DLCs o descargables de pago. Actualmente, Ubisoft trabajaría en el contenido del tercer contenido extra.

Recientemente, los dataminers han advertido que hay elementos en el juego que pertenecerían al tercer DLC. El leaker xj0nathan compartió una imagen en redes sociales en donde se ve el nombre “Meteorito”.

La nueva historia comenzaría bajo la premisa “después de presenciar algo caer del cielo”. El título del descargable sería “Un desafío de los dioses” y mostraría Eivor, el protagonista, cruzarse con “una misteriosa anciana”.

Recordemos que Assassin’s Creed Valhalla tiene detalles relacionados con la religión y elementos místicos. Por este motivo, las teorías indican que la anciana podría ser la reencarnación de Elli, una personificación de la vejez en la mitología nórdica.

