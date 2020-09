PlayStation Plus es la suscripción de la consola de Sony. A través de esta herramienta podemos utilizar los servicios online de la consola PS4, obtener descuentos exclusivos en la tienda virtual, almacenar datos en la nube, descargar juegos gratis.

Así es, cada mes, Sony comparte algunos juegos gratuitos en PS Plus. Estos están disponibles por tiempo limitado y se mantienen en tu biblioteca de juegos mientras seas parte de esta suscripción.

En el mes de septiembre hemos podido descargar importantes títulos como Street Fighter 5 y PlayerUnknown’s Battlegrounds. Pues Sony por fin ha compartido los títulos gratis de octubre.

En el siguiente mes, podrás disfrutar del juego de carreras Need for Speed: Payback. Uno de los últimos de la saga de Need for Speed. A su vez, tendrás a tu disposición el juego Vampyr.

“La banda (Tyler, Jess y Mac) ha descubierto que La Casa transporta un coche equipado con una pieza de tecnología nueva que puede ser un componente clave para derribarlos. Solo puedes hacer una cosa: consigue el coche, hazte con la tecnología y acaba con los planes de La Casa. Asalto en la autopista es uno de los momentos épicos campaña para un jugador de Need for Speed Payback, que narra la historia de cómo Tyler, Jess y Mac intentan derribar a La Casa.”, se lee en la descripción de Need for Speed: Payback.

“Viaja por las calles afectadas por la gripe del Londres de 1918, como protagonista, el Dr. Jonathan Reid. Como médico, has hecho un juramento para encontrar una cura para los ciudadanos de Londres asolados por la gripe y salvar la ciudad. Como vampiro, estás condenado a cazar a aquellos a los que prometiste curar.”, comparte PlayStation sobre Vampyr.