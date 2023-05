La tienda en línea de videojuegos de PlayStation, disponible para las consolas PS4 y PS5, ha lanzado una nueva promoción llamada “Ahorros de mayo”, que ofrece descuentos de hasta el 70% en algunos de los títulos más populares. Aquí te presentamos algunas recomendaciones para ahorrar en tus compras.

Debemos comenzar con WWE 2K23 con el 25% de descuento, por lo que podrá ser tuyo a 44.99 dólares, y Madden NFL 23 a 70% de descuento, es decir, a 20.99 y 17.99 dólares para PS5 y PS4, respectivamente. De ahí vale la pena mencionar Call of Duty: Black Ops Cold War a 19.79 dólares para PS4 (67% de descuento), Assassin’s Creed Valhalla a 14.99 dólares (75% de descuento), Marvel’s Guardians of the Galaxy a 17.99 dólares (70% de descuento) y It Takes Two a mitad de precio por 19.99 dólares.

Tampoco podemos olvidar juegazos como God of War Digital Deluxe Edition a 14.99 dólares (50% de descuento), Need for Speed Unbound Palace Edition a 39.99 dólares (50% de descuento), Doom Eternal a 13.19 dólares (67% de descuento) y Deathloop a 19.79 dólares (67% de descuento).

Puedes revisar todos los descuentos de esta promoción en el siguiente enlace. Estarán disponibles hasta el 10 de mayo de 2023.

PLAYSTATION | Cómo comprar juegos en PS Store

Recuerda que puedes navegar por el contenido de PlayStation Store y realizar compras en tus consolas de PlayStation, ya sea online o en la PlayStation App.

Si tienes una PS4, deberás acudir a PS Store desde la pantalla de inicio y desplazarte hacia abajo en el menú lateral para buscar por tipo de contenido. Para comprar, selecciona tu contenido > Agregar al carrito y completa el flujo de compra. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o tu Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar.

En caso de una PS5, ve a la página de Juegos y selecciona PlayStation Store para comprar juegos digitales para la consola PS5. Haz una búsqueda o desplázate para encontrar el contenido. Para realizar una compra, selecciona el precio, acepta los términos y, luego, selecciona Encargar y pagar. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar. Encontrarás los juegos que has comprado en tu página Juegos y en tu Biblioteca de juegos. Ingresa aquí al enlace para comprar los juegos en oferta.

