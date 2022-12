Aún no acaba la temporada navideña, por lo que puedes darte una vuelta por PlayStation Store para comprar Call of Duty: Modern Warfare II y jugarlo sin problemas en tu consola PS5 o PS4. No dejes pasar la oportunidad, porque la oferta solo estará disponible por tiempo limitado.

Hasta el 4 de enero, Call of Duty: Modern Warfare II podrá ser tuyo con el 20% de descuento. La edición Cross-Gen Bundle, que incluye el juego más Warzone 2.0, sale por 59.49 dólares (precio original 69.99 dólares). Por su parte, la Vault Edition añade a todo lo anterior el paquete de Operador Equipo Rojo 141, Pase de Batalla, 55 omisiones de Nivel, 10 horas de 2PX y 2PX de arma y la bóveda de arma FJK Cinder por 79.99 dólares (precio original 99.99 dólares).

“Call of Duty: Modern Warfare II sumerge a los jugadores en un conflicto mundial sin precedentes que presenta el regreso de los icónicos Operadores de la Fuerza operativa 141. Infinity Ward trae un juego de última generación para los fanáticos con un manejo de armas completamente nuevo, una nueva armería y otras innovaciones gráficas y de juego que disparan la franquicia a nuevas alturas. Modern Warfare II se lanzará con una campaña mundial para un solo jugador, un combate Multijugador inmersivo y una experiencia del modo Operaciones Especiales tácticas de juego cooperativo”, reza la sinopsis.

PLAYSTATION | Cómo comprar juegos en PS Store

Recuerda que puedes navegar por el contenido de PlayStation Store y realizar compras en tus consolas de PlayStation, ya sea online o en la PlayStation App.

Si tienes una PS4, deberás acudir a PS Store desde la pantalla de inicio y desplazarte hacia abajo en el menú lateral para buscar por tipo de contenido. Para comprar, selecciona tu contenido > Agregar al carrito y completa el flujo de compra. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o tu Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar.

En caso de una PS5, ve a la página de Juegos y selecciona PlayStation Store para comprar juegos digitales para la consola PS5. Haz una búsqueda o desplázate para encontrar el contenido. Para realizar una compra, selecciona el precio, acepta los términos y, luego, selecciona Encargar y pagar. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar. Encontrarás los juegos que has comprado en tu página Juegos y en tu Biblioteca de juegos. Ingresa aquí al enlace para comprar los juegos en oferta.

