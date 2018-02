PlayStation ha dominado el mercado de occidente desde hace muchos años con sus juegos exclusivos, que son su mayor fortaleza. A pesar de las mejoras constantes que la empresa viene realizando con la PS4 hay ciertos aspectos que deberían revisar para que sea la mejor consola del mercado.

1. ¿Por qué el mando de la PS4 gasta tanta energía?

Este es un aspecto que las consolas de la última generación no han podido solucionar. Xbox One se quitó la responsabilidad de buscar una mejora en baterías de litio al configurar sus mandos para que sen compatibles con pilas. Por otro lado, la batería interna de los mandos de PS4 tienen una duración aproximada de 4 a 5 horas de juego constante. El "pad táctil" siempre anda activo aunque no sea necesario para el "gameplay" y se sigue trabando.

2. ¿Por qué Playstation Store no me da los precios en mi moneda local?

Para muchos jugadores sigue siendo incómodo tener que hacer conversiones de dinero para comprar un juego en la PlayStation Store. Todos los precios de América del Sur aparecen en dólares y no en las diferentes monedas locales. Otras tiendas virtuales como Steam ya solucionaron el problema pero PS4 no parece realmente interesado.

3. ¿Por qué no hay PlayStation Now en Latinoamérica?

PlayStation Now es un servicio increíble. Cualquier jugador puede hacer stream de los juegos de la empresa a casi cualquier aparato. Podríamos jugar a la PS4 en una PC o una tableta, pero Sony está demorando demasiado en extender el servicio, y como de costumbre Latinoamérica es de los últimos.

4. ¿PS4 tiene retrocompatibilidad?

La PS4 es de las consolas que menos retrocompatibilidad tiene con juegos de las generaciones pasadas. Xbox One viene realizando un trabajo constante para que sus jugadores puedan disfrutar de las entregas de Xbox 360, pero Sony tiene un catálogo muy escueto y no parece interesado en expandirlo.

5. ¿Los jugadores de PlayStation 4 pueden jugar con los de Xbox One?

Sony parece tener una posición muy cerrada sobre este tema: simplemente no quiere que su consola, la PS4 , tenga juego cruzado con la competencia. Fortnite fue uno de los juegos que planteó esta posibilidad pero Sony se negó rotundamente, alegando que las normas de seguridad de los usuarios se vería afectada.

6. ¿Cómo funcionan los comandos de voz de la PS4?

Si has adquirido una PlayStation Camera, te habrás dado cuenta que los comandos de voz pueden ser utilizados para navegar en tu PS4. Sin embargo, falta una buena actualización para que la función sea más precisa.

7. ¿Qué hago si se daña el disco duro de mi PS4?

Muchos jugadores de PS4 ya comienzan a sentir que los 500GB de almacenamiento no son suficientes. Esto es normal, ya que cuanto más avanza la tecnología, los juegos comienzan a pesar mucho más. Es por esto que a los usuarios de PlayStation les gustaría usar disco duros externos vía USB para almacenar sus juegos.

8. ¿Cuánto tiempo dejo de usar mi PS4 cuando se recalienta?

Este ha sido el talón de aquiles de casi todas las consolas de sobremesa. El recalentamiento es un hecho ya que se busca que las consolas sean cada vez más pequeñas y compactas. La PS4 comienza a realizar acciones que uno no ha ejecutado cuando se sobrecalienta. Xbox One ha intentado solucionar este problema con la refrigeración a través de la conocida cámara de vapor y ventiladores, pero PS4 sigue con la tecnología antigua.

9. ¿Vale la pena compara PlayStation VR?

La realidad virtual es sin duda el futuro. PlayStation es de las empresas que más ha invertido en esta nueva tecnología, pero todavía no se equipara a la producción de juegos que hay en PC. Si aumenta el ritmo en producción podría convertirse en la primera opción de los consumidores que buscan esta nueva tecnología.

10. ¿Mi información personal de PlayStation está protegida?

Aunque no es una de las prioridades de los usuarios, si es necesario que Sony aclare cómo se protege la información privada de los jugadores. Hace poco se supo que estaba colaborando con el FBI para detectar delitos pero no han dado un comunicado oficial de qué exactamente se está compartiendo.