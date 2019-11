PlayStation tiene un calendario apretado para los meses finales del año 2019. Pese a que ya anunciaron su nueva consola (PS5), todavía tienen varios títulos en camino para la generación actual. Conoce los lanzamientos más relevantes de lo que resta del año.

Por supuesto, la gran apuesta de Sony para noviembre es Death Stranding, el juego de Hideo Kojima. Este título ha estado muchos años en desarrollo y deberá ser uno de lo que más dinero genere o será un total fracaso para la Kojima Productions y Sony.

A su vez, llegarán otros importantes juegos como Just Dance 2020, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi: Fallen Order y Shenmue III. A continuación te compartimos los juegos más importantes de noviembre 2020 en PS4.

Just Dance 2020 : 5 de noviembre

Blacksad: Under the Skin : 5 de noviembre

Death Stranding : 8 de noviembre

Need for Speed Heat : 8 de noviembre

Sparklite : 14 de noviembre

Star Wars Jedi : Fallen Order: 15 de noviembre

ASTRONEER : 15 de noviembre

‘Terminator: Resistance’: 15 de noviembre

Shenmue III : 19 de noviembre

‘Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir’ : 21 de noviembre

Narcos : 21 de noviembre

Sid Meier’s Civilization VI : 22 de noviembre

‘Sniper: Ghost Warrior Contracts’: 22 de noviembre

Más sobre PS5:

Sony anunció su nueva consola PS5 hace unas semanas. Según los últimos datos, volverán a trabajar con AMD para sus procesadores y realizarán cambios importantes a los mandos Dualshock con la tecnología de vibración háptica. En diciembre del 2020 se lanzará oficialmente la PlayStation 5.