¡Ya es hora de cuidarse de los spoilers! Un empleado de Naughty Dog ha publicado de forma anónima varias escenas que arruinan la trama de The Last of Us Part II, uno de los juegos exclusivos de Sony para la consola PS4.

Las imágenes del próximo título de PS4 salieron a la luz en YouTube durante el fin de semana. A pesar de los esfuerzos de la plataforma por evitar la propagación de estas escenas, varios usuarios han podido descargarlas y resubirlas en foros especializados.

Naughty Dog, la desarrolladora de The Last of Us Part II, publicó un comunicado para confirmar que las escenas son reales y prometió que la experiencia de juego superará estos spoilers.

“Sabemos que los últimos días han sido increíblemente difíciles para vosotros. Para nosotros también. Es decepcionante ver cómo desde desarrollo se publica y comparte material antes de su lanzamiento. Haz lo posible por evitar spoilers y pide a los demás que no arruinen a más personas el juego”, reza la publicación.

Según páginas especializadas, la filtración se debió al descontento de los programadores a las exigencias laborales de Naughty Dog. Las horas extras y la presión por parte de la compañía para anticipar el lanzamiento del título durante el aislamiento no fue del agrado para el equipo.

Así que estás advertido. Si quieres jugar el título sin ninguna clase de spoilers, será mejor que evites las redes sociales hasta nuevo aviso. O al menos navega con cuidado.

The Last of Us Part II saldrá a la venta el 19 de junio para PS4.