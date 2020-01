PlayStation no rompe las tradiciones. A través de su blog oficial, Sony compartió los juegos gratuitos de PS Plus para el mes de febrero. Una vez que acabe enero ya no podrás descargar los pasados títulos.

“¡Febrero viene cargado no con dos sino con tres, y potencialmente hasta cinco juegos gratis con PS Plus! Bioshock: The Collection contiene tres legendarias aventuras en primera persona, The Sims 4 les da control creativo sobre la realidad en sí y Firewall Zero Hour les ofrece un atractivo multijugador* en línea para aquellos que tienen PS VR.”, comenta Adam Michel, Manager del servicio de contenido de Sony.

Juegos gratuitos con PS Plus de febrero 2020

Bioshock: The Collection

Toda la saga de juegos Bioshock estarán disponibles. Se trata del paquete remasterizado que incluye BioShock, BioShock 2 y BioShock Infinite.

The Sims 4

El simmulador de vida social The Sims es un clásico en el mundo del gaming. Si eres amante de este tipo de juegos podrás descargarlo gratis gracias a PS Plus y sumarte al 20 aniversario de la saga.

Firewall Zero Hour (se requiere PlayStation VR)

PlayStation continúa con su compromiso de desarrollo de la Realida Virtual. Por este motivo, se espera que durante todo el 2020 se incluyan juegos que necesariamente use las gafas en la suscripción de pago.

Se trata de un shooter táctico 4 vs. 4 y promete todo el contenido de temporada de Firewall Zero Hour, Operation: Black Dawn, el cual inicia el 4 de febrero.

Podrás descargar estos nuevos juegos de PlayStation Plus desde el 4 de febrero hasta el 2 de marzo.