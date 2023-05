¿Aún estás con la misma duda existencial? El lanzamiento de la PS5 ha provocado que muchos gamers se pregunten si deberían actualizar su antigua consola por la última versión. Sin embargo, la comunidad argumenta que todavía vale la pena comprar una PS4, ya que ofrece una experiencia de juego única y una amplia variedad de títulos exclusivos que no están disponibles en la PS5.

Una de las principales razones para optar por la PS4 es su amplio catálogo de juegos exclusivos. La consola cuenta con títulos aclamados por la crítica como “The Last of Us Part II”, “God of War”, “Uncharted 4: A Thief’s End”, entre otros. Además, muchos de estos juegos están a precios más bajos que los juegos para la nueva consola.

Aunque la PS5 tiene algunos juegos exclusivos que no se pueden jugar en la PS4, la mayoría de los juegos populares también están disponibles en la PS4. Además, la PS4 tiene una biblioteca de juegos más grande debido a que ha estado en el mercado por más tiempo.

Otra razón para elegir la PS4 es su compatibilidad con juegos de consolas anteriores de Sony. La PS5 no cuenta con esta característica, lo que significa que muchos de los juegos favoritos de los jugadores tendrán que ser descartados si deciden actualizar a la nueva consola.

También hay que tener en cuenta la accesibilidad. La PS5 ha sido difícil de conseguir desde su lanzamiento debido a la alta demanda y la escasez de stock, por lo que el precio acaba siendo especulativo. En cambio, la PS4 es más fácil de encontrar y probablemente habrá más opciones disponibles para comprarla de segunda mano.

Por último, la PS4 es más accesible para muchos jugadores en términos de precio. A pesar de que la PS5 ofrece gráficos y tecnología de última generación, su precio elevado puede ser un obstáculo para algunos gamers. Por lo tanto, la PS4 sigue siendo una opción más económica para aquellos que buscan una consola confiable para jugar. Mientras que la PS5 cuesta alrededor de $500 USD, se pueden encontrar ofertas de la PS4 por menos de $200 USD.

Aunque la PS5 ofrece tecnología de vanguardia, una gran experiencia de juego y una amplia variedad de juegos, la PS4 sigue siendo una opción atractiva para muchos jugadores debido a su amplio catálogo de juegos exclusivos y precio accesible.

Los mejores discos duros internos para tu PS4

Seagate FireCuda SSHD: este disco duro híbrido combina un disco duro tradicional con una pequeña cantidad de almacenamiento en memoria flash, lo que lo hace más rápido que un disco duro convencional.

Western Digital Black: este disco duro interno de alto rendimiento tiene una velocidad de rotación de 7200 RPM, lo que lo hace más rápido que los discos duros de 5400 RPM que se incluyen de serie en la PS4.

Seagate Barracuda Pro: este disco duro interno de alta capacidad ofrece una velocidad de rotación de 7200 RPM y una gran cantidad de almacenamiento, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que necesitan mucho espacio para juegos y otros archivos.

Toshiba X300: este disco duro interno tiene una velocidad de rotación de 7200 RPM y una gran cantidad de almacenamiento, lo que lo hace ideal para aquellos que quieren un disco duro rápido y con mucho espacio de almacenamiento.

Samsung 860 EVO: aunque técnicamente es un SSD (disco duro de estado sólido), el Samsung 860 EVO es una excelente opción para aquellos que quieren una velocidad de carga de juegos más rápida y un mejor rendimiento general en la PS4.

Siguiendo estos consejos, podrás mejorar el rendimiento de tu PS4 y disfrutar de una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones.

