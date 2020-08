¿Un error o un adelanto? Cadena de tiendas de Guatemala filtró un posible remake del clásico juego Prince of Persia. Este nuevo juego estaría disponible en noviembre de este año para PS4 y Nintendo Switch.

Lamentablemente, Ubisoft se olvidó de la franquicia Prince of Persia tras el lanzamiento de “Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas” en el 2010. No obstante, han comenzado a correr los rumores del regreso de la saga en el 2020.

Una cadena de tienda de Guatemala compartió en su web lo que parece ser un remake de Prince of Persia, un juego disponible, por lo pronto, para la actual consola de Sony: PlayStation 4, y Nintendo Switch.

Las fichas de este juego fueron eliminadas pero no sin antes ser capturadas los gamers. El precio en PS4 sería de 539 quetzales, lo que equivale a 70 dólares estadounidenses. En el caso de Nintendo Switch sería un tanto más caro, quizás por lo impuestos.

Por lo pronto, Ubisoft no se ha pronunciado al respecto pero recordemos que el desarrollo del último Far Cry se filtró antes de tiempo y se vieron obligados a compartir el tráiler de anuncio.

¿Sucederá lo mismo con este Prince of Persia? Solo el tiempo dirá. Jason Schereier, periodista de Bloomberg, respondió a un usuario de Twitter que afirmaba que no creía en la veracidad de esta filtración con el siguiente mensaje: “Este tweet no envejecerá bien”.

Prince of Persia podría estar de regreso en un remake para PlayStation 4. (Foto: captura)

