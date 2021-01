Resident Evil 8 Village fue protagonista del último directo de Capcom. La empresa desarrolladora compartió un tráiler extendido de la trama y también el primer gameplay que tendremos en un futuro en las consolas.

Por otro lado, se habilitó la demo en PS4. ¿Deseas descargar esta demo en tu consola? Ingresa al siguiente enlace para que conozcas cómo ser parte de la demo que pesa más de 3 GB.

Como es normal en la industria de los videojuegos, no solo se pondrá a la venta la versión normal del título sino que se preparan ediciones especiales. Resident Evil 8 Village Edición Coleccionista costará 220 dólares e incluirá lo siguiente.

La versión coleccionista del siguiente Resident Evil incluye el juego, un libro de tapa dura, una figura de Chris, el libro de arte y la caja personalizada del título. Por lo pronto, solo se puede reservar esta edición en los Estados Unidos y en el Reino Unido.

El siete de mayo de este año se pondrá a la venta el título en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X y PC. No estará disponible en Nintendo Switch y no se ha especificado su habrá una mejora gráfica en la nueva generación de consolas.

Resident Evil 8 Village presenta su ‘Edición Coleccionista’, conoce todo lo que trae. (Foto: Capcom)

