No pierdas la oportunidad. A partir de hoy, 15 de abril, Sony anunció que Journey y Uncharted: The Nathan Drake Collection estarán disponibles de forma gratuita para su descarga digital en PS4.

Ten en cuenta que ambas entregas de PS4 estarán por siempre en tu galería virtual. Sin duda, es una buena oportunidad para sobrellevar la cuarentena.

Sony comunicó que el 5 de mayo cerrará la oportunidad de descarga de estos dos grandes juegos. En el caso de Uncharted, la versión coleccionista incluye tres títulos: Drake’s Fortune, Among Thieves y Drake’s Deception.

El anuncio de Sony forma parte de una campaña Play at Home para que los jugadores de PS4 atraviesen la cuarentena sin estar aburridos en casa.

PS4 | Last of Us 2

Las cosas se han puesto difíciles para The Last of Us Part II. La desarrolladora Naughty Dog y Sony están trabajando sin descanso para lanzar el videojuego lo antes posible para PS4, a pesar de la paralización ocasionada por el coronavirus.

El lanzamiento de la segunda entrega de The Last of Us fue postergado de manera indefinida, pero eso no significa que Sony y Naughty Dog estén de brazos cruzados con una de las exclusivas más grandes de PS4 en 2020.

Naughty Dog reveló en Twitter que aún están dedicados al videojuego, a pesar del aislamiento por el coronavirus. No se ha revelado la nueva fecha de lanzamiento, pero sí tenemos la seguridad de que el desarrollo aún continúa para su más pronta salida al mercado.