La cuarentena por coronavirus ha detenido varias industrias, entre ellas las de los videojuegos. Sony confirmó que no se cambiaría la fecha de lanzamiento de la PlayStation 5 pero varios juegos de la PS4 sí tendrán que cambiar de fecha.

En las últimas semanas, las desarrolladoras han tenido que postergar el lanzamientos de sus juegos, como el caso con Iron Man VR. Este título de realidad virtual para PlayStation 4 se esperaba para el 15 de mayo pero ahora ya no cuenta con fecha oficial.

Gracias a este juego podrás ponerte el traje de tony Stark y vivir en primera persona la experiencia del poder del Vengador. Esta misma suerte ha corrido otros videojuegos como Final Fantasy VII Remake, The Outer Worlds en Nintendo Switch y Wasteland 3.

A su vez, el día de hoy se anunció que The Last of Us Parte 2 se retrasa hasta nuevo aviso. Naughty Dog se dirigió a toda la comunidad de PlayStation y afirmaron estar decepcionados por este hecho. Sin embargo, afirmaron que el juego ya se encontraba listo para salir. “La buena noticia es que el desarrollo de The Last of Us II está casi terminado”, mencionaron.

“Queremos estar seguros de que todos podéis jugar a The Last of Us Part II al mismo tiempo, garantizando que estamos haciendo todo lo posible para asegurar la mejor experiencia posible para todos”, añadió Naughty Dog en la publicación. “Esto significa retrasar el lanzamiento del juego hasta un momento en el que podamos resolver estos problemas logísticos. Nos decepciona la decisión, pero entendemos que es la mejor y la más justa para nuestros jugadores. Esperamos que no sea un gran retraso [...]”.

