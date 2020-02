El título The Last of Us Part II, la secuela del juego lanzado en el año 2013, llegará el 29 de mayo a PlayStation 4 y no se descarta que también esté disponible en PS5, cuando esta consola llegue al mercado.

¿Cuándo podremos ver el nuevo juego de Naughty Dog? Las primeras imágenes de la jugabilidad ya tienen fecha y hora. La empresa desarrolladora anunció que participará en el PAX East con la demo pública para que sea probada por todos los asistentes.

Ante la espera del evento, se ha compartido la nueva figura coleccionable de Ellie, la protagonista de esta historia de zombies. A su vez, se compartió un tema dinámica gratuito para la PlayStation 4. Podrás descargar estos wallpapers desde el video de YouTube para personalizar tu consola.

La figura coleccionable a sido un trabajo a comisión para Dark Horse. Tiene un tamaño de 20 centímetros tendrá un precio de pre-orden de 99.99 dólares. Esta incluye la base de 15 centímetros y el certificado de autenticidad.