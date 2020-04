PS4: “The Last of Us Part II” saldría para junio según filtración

La comunidad de PlayStation 4 está al tanto del lanzamiento de The Last of Us Part II. Lo último que sabemos del proyecto es que fue pospuesto de forma indefinida. Sin embargo, una filtración revelaría que pronto estará disponible.

La tienda online Amazon cambió la fecha de salida de la próxima entrega de The Last of Us del 31 de diciembre de 2020 (tentativa) al 26 de junio de 2020, algo que Sony no ha confirmado.

Un detalle a considerar es que la fecha para The Last of Us coincide con la salida de Ghost of Tsushima, otro título exclusivo de PS4. Al rato, la fecha volvió a modificarse y ahora muestra el último día de diciembre.

¿Será que estamos ante un lanzamiento simultáneo o se trata de un error de programación en el catálogo de Amazon? La única pista que tenemos es que Naughty Dog confirmó estar trabajando para que The Last of Us salga lo antes posible al mercado.

PS4 | Trabajo arduo

Naughty Dog reveló en Twitter que aún están dedicados al videojuego, a pesar del aislamiento por el coronavirus. No se ha revelado la nueva fecha de lanzamiento, pero sí tenemos la seguridad de que el desarrollo aún continúa para su más pronta salida al mercado.

Neil Druckmann, vicepresidente de Naughty Dog, publicó en su cuenta oficial que “aún estamos trabajando duro con Sony para que tengas tu videojuego lo más pronto posible".