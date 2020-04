Sony volvió a listar “The Last of Us: Part II” en su tienda virtual. Tras varios rumores acerca de que el juego llegaría también a PC por ser eliminado de PS Store, volvió el título a la tienda.

En estos días, mucho se ha hablado al respecto de las filtraciones de la trama. A su vez, se han comenzado a filtrar detalles técnicos del juego de PS4. Recientemente, se ha confirmado la información que salió desde Naughty Dog sobre su formato de venta.

Se venderá de forma física en dos discos Blu-ray, algo similar al lanzamiento de Red Dead Redemption 2. Era de esperarse este movimiento, luego de que la empresa desarrolladora comentara que este sería su juego “más ambicioso y largo en los 35 años” de la compañía.

Según la ficha filtrada será de un solo jugador, vendría en dos discos y pesaría 100 GB. El juego llegará a PS4 de forma exclusiva el 19 de junio si es que no hay más retrasos en el camino.