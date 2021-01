No cabe duda que hay dos sagas de aventureros que marcaron una época en PlayStation: Uncharted y Tomb Rider. La segunda ya ha tenido varias adaptaciones al cine pero la historia de Nathan Drake había quedado un tanto olvidada.

Luego muchos cambios de guion y de director, Uncharted por fin está en camino. La cinta ya se está rodando y ha sido el mismo Tom Holland quien se ha encargado de filtrar detalles en sus entrevistas por televisión.

Hace unos meses, vimos como será la ropa que utilizará Holland en esta película. Cabe resaltar que él será solo la versión joven de Nathan Drake ya que esta producción explicará un pasaje del pasado del personaje.

Con el inicio del 2021, la misma cuenta de Twitter de la cinta ha ofrecido un vistazo a cuatro imágenes de la versión final que llegaría a los cines. Se trata de diferentes elementos que guiarán al aventurero al preciado tesoro.

Por lo pronto, la fecha de estreno se ha programado para el 16 de junio de este año pero con el coronavirus uno no sabe si se retrasará. Los cines todavía están cerrados y se podría optar por un estreno en plataformas virtuales.

Uncharted no es la única película basada en videojuegos que está en camino. HBO y Naguhty Dog trabajan en una serie de The Last of Us con Neil Druckmann, el director de Chernobyl.