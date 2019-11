Dimes y diretes. Un usuario, identificado como Kleegamefan, publicó en el foro especializado Resetera cierta información sobre la dura competencia que será el mercado de las consolas. La PS5, la próxima consola de Sony, sería superior a la Xbox Scarlett, a pesar de contar con el mismo distribuidor de tarjetas gráficas y procesadores.

Cabe precisar que las versiones finales de los kits de desarollo de la PS5 y Xbox Scarlett no han llegado a los principales estudios de desarrollo de videojuegos. Sin embargo, Kleegamefan -quien sería una fuente interna de Sony o Microsoft- reconoce el potencial de la PS5.

“En este momento, el rendimiento de los videojuegos es mejor en PS5. Creo que probablemente se deba a que el hardware y el software de desarrollo de PS5 están en un estado más avanzado. Espero que Scarlett cierre esa brecha una vez que envíen kits y software de desarrollo más maduros”, publicó.

“Hay que decir que, dado que es el software, no el hardware, el área de especialización tradicional de Microsoft, por lo que es muy posible que finalmente puedan ofrecer un software de desarrollo DirectX más avanzado y que eso permita que los videojuegos funcionen mejor en Scarlett, incluso si el hardware es menos capaz sobre el papel. No sé si este sea el caso, pero no se puede descartar la posibilidad”, agregó.

Lo expresado por Kleegamefan no es nada nuevo en las redes. Otros profesionales dedicados a la industria han filtrado que la PS5 será más potente que la Xbox Scarlett, pero que Microsoft hará que la calidad del software sea superior a Sony.

Ver para creer cuando la PS5 salga al mercado para Navidad de 2020.