Cuidado con hacer negocios con la PS5. Sony está baneando a los jugadores de la nueva PlayStation por vender cuentas de PS Plus Collection a usuarios de la PS4, quienes no deberían tener acceso a este servicio si es que no cuentan con la nueva consola.

La comunidad de PlayStation está comentando en un foro chino que “miles de cuentas de PSN (PlayStation Network)” fueron baneadas por aprovecharse irregularmente del acceso a PS Plus Collection, un incentivo exclusivo para los propietarios de la PS5 que estén suscritos a PS Plus.

El procedimiento resulta bastante sencillo. Primero, los usuarios de la PS5 reclamaban los 20 juegos de la PS Plus Collection para guardarlos en la biblioteca. Luego, empleando la misma cuenta en una PS4, el usuario tendrá los juegos antes descargados y empezar a ejecutarlos sin problemas.

Oferta de PS Plus Collection en Internet

Como Sony entiende que esa PS4 es del mismo propietario, los propietarios de la PS5 están vendiendo sus cuentas con los 20 juegos de la PS Plus Collection a usuarios de la consola anterior.

De acuerdo con ResetEra, el paquete de PS Plus Collection para PS4 tiene un valor de ocho dólares y consiste en la inscripción de 20 cuentas distintas para tener así la lista completa de juegos. Sony advierte que “cuando tienes más de 50 cuentas diferentes logueadas en una consola y haces compras de PS Store en otra región, el sistema lo detectará y determinará que ha sido hackeada”.

PS5 SIMULATOR

¿Con las ganas de tener una consola PS5 en casa? Quizá no pudiste hacer la reserva o no tuviste 499 dólares en la billetera... pero hay una solución algo alocada, tanto así que se ha vuelto viral en redes sociales.

El desarrollador Alex Grade es el responsable del proyecto “PS5 Simulator”, el cual hace que manipules consola de Sony en un ambiente 3D.

“No esperes más, ¡tu mejor experiencia en PS5 está aquí! Mala gestión de cables, bocadillos en el suelo e intenta no estropear tu próxima consola en este juego que no es AAA”, reza la descripción del proyecto en el portal Itch.io.