Los gamers siempre están primero. La desarrolladora Bethesda no ha traído de vuelta a The Elder Scrolls 5: Skyrim para PS5 (al menos todavía). Por suerte, los modders han encontrado la manera de aprovechar las mejoras internas de la consola de próxima generación. Uno de estos mods, en particular, debería ser una adición muy bienvenida para aquellos a quienes exigen el más alto desempeño.

Un video en YouTube muestra a Skyrim reproduciéndose a 60 cuadros por segundo. La modificación está disponible para descargar para Skyrim en PlayStation 4 y PS5, pero puede tener efectos mixtos en la plataforma de la generación anterior.

Dado que la PS5 tiene mejores componentes internos que la PS4, la reproducción en alta calidad de Skyrim funciona de manera mucho más efectiva en la nueva plataforma PlayStation.

La mejor parte de este mod para PS5 y PS4 es que se puede descargar fácilmente desde este momento. Puede encontrar el mod de actualización de 60 FPS aquí mismo en el sitio web de Bethesda. Una vez que lo instale en la consola, todo lo que tendrá que hacer es reiniciar la aplicación del juego Skyrim y debería estar listo.

The Elder Scrolls V: Skyrim es un ARPG del tipo mundo abierto desarrollado por Bethesda. Salió al mercado en 2011.

