¿Te imaginas servidores en donde lucharás solo a cuchillo? Pues Battlefield 2042 lo hace posible gracias a los servidores personalizables en donde podrás dar rienda a suelta a tu creatividad.

En el marco de la conferencia EA Play Live, la empresa desarrolladora dedicó un espacio para el nuevo shooter que se lanzará el 22 de octubre para PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One y PC.

Battlefield 2042 Portal será el modo de juego más esperado. Básicamente tenemos algunos juegos pre-diseñados como la batalla asimétrica entre jugadores. Un equipo pequeño muy equipado contra otro de gran número que tiene poca vida.

Por otro lado, se anunció un modo en el que luchará un solo tanque contra varios drones. Sin duda, se trata de un modo que muchos gamers pedían, habrá que esperar para saber si podremos crean un Battle Royale con nuestras propias reglas.

“Descubre Portal de Battlefield: una nueva plataforma para la comunidad donde los jugadores pueden cambiar las reglas de la guerra creando, compartiendo y descubriendo batallas inesperadas del pasado, presente y futuro de Battlefield”, detalla EA.

Battlefield 2042 no permitirá a los jugadores apagar el sistema de bots

No solo podremos probar armas y vehículos futuristas, sino que los escenarios serán realistas y se ha añadido el sistema de climas variables.

Gracias a esta última opción, los escenarios cambiarán durante la partida. Inclusive, vemos en el avance un tornada que cae sobre la ciudad y los vehículos salen por los aires. Sin duda, uno de los títulos más avanzados de la nueva generación de consolas.

Pero no todas son buenas noticias con el título. Electronic Arts y DICE confirmaron que las partidas contarán con bots para llenar los servidores y darle más realismo a las sesiones de juego.

“En el conjunto de experiencias de All-Out Warfare de Conquest y Breakthrough, los soldados de IA se utilizan para rellenar servidores y no puedes optar por no jugar con ellos”, explica DICE en un comunicado. Básicamente, no estará al alcance de los gamers activar y desactivar estos bots.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.