Battlefield ha estado fuera del mercado desde 2018. DICE y Electronic Arts han estado trabajando en un nuevo título que competirá directamente contra otros juegos del género como Call of Duty War Zone o el popular Battle Royale Fortnite. Recientemente, anunciaron el juego Battlefield 2042.

El primer avance se estrenó en el marco de la E3 2021 y sin duda sorprendió a todos los fans. No solo podremos probar armas y vehículos futuristas, sino que los escenarios serán realistas y se ha añadido el sistema de climas variables.

Gracias a esta última opción, los escenarios cambiarán durante la partida. Inclusive, vemos en el avance un tornada que cae sobre la ciudad y los vehículos salen por los aires. Sin duda, uno de los títulos más avanzados de la nueva generación de consolas.

Pero no todas son buenas noticias con el título. Electronic Arts y DICE confirmaron que las partidas contarán con bots para llenar los servidores y darle más realismo a las sesiones de juego.

“En el conjunto de experiencias de All-Out Warfare de Conquest y Breakthrough, los soldados de IA se utilizan para rellenar servidores y no puedes optar por no jugar con ellos”, explica DICE en un comunicado. Básicamente, no estará al alcance de los gamers activar y desactivar estos bots.

Jim Ryan, CEO de PlayStation, habla acerca de la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok

Santa Monica Studio sorprendió a los fans con una versión envejecida de Kratos y alejado de la mitología griega. Ahora lucha contra los poderosos personajes de la mitología nórdica.

Justo al final de la primera entrega vemos que Thor le hace una visita al protagonista del juego y no es precisamente para conversar. De allí partirá el siguiente título de PS5 que lleva el nombre de God of War Ragnarok.

Jim Ryan, CEO de PlayStation, participó en una entrevista con el medio chino TMT Post. Allí se refirió a los juegos más esperados de la consola: Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok.

Anunció que estos triple A exclusivos de PS5 se lanzarán durante 2022; Kratos podría llegara la nueva consola a mediados del siguiente año, mientras que Horizon 2 en la primera mitad del año.

“Es mejor esperar y tener un gran juego que precipitarse y tener un juego que solo esté bien o sea bastante bueno. Los jugadores solo recuerdan los mejores juegos, en lugar de los que están bien. Si se trata de un juego excelente, los jugadores querrán una secuela, y también querrán comprarla, pero a nadie le interesa un juego que sólo está bien”, añadió el ejecutivo.

